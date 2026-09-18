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SPK, 131 fonun tasfiye takvimini duyurdu: Ziraat Bankası ve İş Bankası yetkilendirildi!

SPK, 131 fonun tasfiye takvimini duyurdu: Ziraat Bankası ve İş Bankası yetkilendirildi!

18.09.2026 08:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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SPK, 131 fonun tasfiye takvimini duyurdu: Ziraat Bankası ve İş Bankası yetkilendirildi!

Sermaye Piyasası Kurulu, 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye takvimini belirledi. Üç ay sürecek tasfiye döneminde Ziraat Bankası ve İş Bankası yetkilendirildi.
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi.

800 milyar lirayı aşan büyüklüğe sahip fonların tasfiyesi, 500 binin üzerinde yatırımcıyı doğrudan ilgilendiriyor.

İŞ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI YETKİLENDİRİLDİ

SPK'nin yayımladığı resmi bültenle; tasfiye sürecinin hukuki çerçevesi ve uygulanacak takvim netleşti. Buna göre tasfiye kapsamındaki fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ ve TC Ziraat Bankası AŞ yetkilendirildi.

Tasfiye boyunca fon varlıklarının nakde dönüştürülmesi ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik belirlenen usul ve esaslar uygulanacak.

ALIM-SATIM İŞLEMLERİ DURDURULDU

Tasfiye kapsamındaki fonlarda TEFAS üzerinden gerçekleştirilen işlemler ile TEFAS dışındaki tüm alım-satım işlemleri durduruldu.

Tasfiye sürecinde fon varlıklarının nakde çevrilmesinin ardından elde edilen tutar, yatırımcıların fonlardaki payları oranında bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.

3 AYDA TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

SPK'nin belirlediği takvime göre; tasfiye işlemlerinin yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Bu süreçte fonların portföyündeki varlıklar nakde çevrilecek ve elde edilen tutarlar belirlenen yöntem doğrultusunda yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.

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