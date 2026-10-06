SPK’den '130 uyarı' iddiasına yanıt: ‘Gerçeği yansıtmıyor’

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin fon soruşturmasına ilişkin yazısında gündeme getirdiği “130 uyarı” iddiasına yanıt verdi.

SPK’den yapılan açıklamada, Borsa İstanbul tarafından şüpheli fonlara ilişkin 2025’ten bu yana 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak Kurulun söz konusu bildirimleri dikkate almadığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

SPK: TÜM BİLDİRİMLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Kurul, Borsa İstanbul’dan kendisine ulaşan bildirimlerin denetim ve gözetim süreçlerine dahil edildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

Kurulumuz, Borsa İstanbul tarafından gelen tüm bildirimleri titizlikle değerlendirmekte, gerekli denetim ve gözetim işlemlerini yerine getirmektedir

SPK, gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında Borsa İstanbul tarafından elektronik posta yoluyla gönderilen bilgi notlarının da dikkate alındığını ve gerekli görülen durumlarda ilgililer hakkında yaptırım uygulandığını bildirdi.

'130 UYARI' İDDİASINA YALANLAMA

Kamuoyuna yansıyan “130 uyarı” iddiasına da doğrudan yanıt veren SPK, açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

Habere konu fonlara ilişkin bilgi notları sayısı gerçeği yansıtmamaktadır

Kurul, Selvi’nin yazısında yer alan sayının doğru olmadığını savunurken, Borsa İstanbul’dan gelen bildirimlerin görmezden gelindiği yönündeki iddiayı da reddetti.

2025'TE 2,7 MİLYAR LİRA CEZA KESİLDİ

SPK, yürüttüğü denetimlere ilişkin ceza verilerini de paylaştı.

Kurulun açıklamasına göre 2025 yılında gerçek ve tüzel kişilere toplam 2 milyar 741 milyon lira idari para cezası uygulandı.

2026 yılının ilk dokuz ayında kesilen idari para cezalarının toplamı ise 948 milyon lira oldu.

FON İŞLEMLERİ NEDENİYLE 96 SUÇ DUYURUSU

SPK, 2025 yılında toplam 152 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

2026’nın başından bu yana hakkında suç duyurusu yapılan kişi sayısı ise 174’e yükseldi.

Kurul, bu yıl yapılan suç duyurularının 96’sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle gerçekleştirildiğini bildirdi.