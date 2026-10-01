SPK'den fon mağdurlarına 'ara ödeme' düzenlemesi: Üst sınır 1 milyon TL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye süreci devam eden bazı yatırım fonlarında yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yeni bir uygulamaya geçti. Buna göre, belirli fonlardaki yatırımcılara nihai tasfiye tamamlanmadan önce, hak edecekleri tutardan mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılabilecek.

SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli Kurul kararları doğrultusunda tasfiye edilmesine karar verilen ve Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ile Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlarda uygulanacak yöntemde, mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahipleri kapsama alınacak.

Ara ödemenin hesaplanmasında Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından belirlenen net yatırım tutarı esas alınacak.

1 MİLYON TL'LİK ÜST SINIR

Yeni düzenlemeye göre net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında kalan yatırımcılara hesaplanan tutarın tamamı ödenecek. Net yatırım tutarı 1 milyon TL veya üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak.

Uygulamanın para piyasası fonlarından başlanarak hayata geçirilmesi planlanıyor. Ara ödeme yapılması, yatırımcının elindeki katılma paylarının iadesi anlamına gelmeyecek. Katılma paylarının iadesi, nihai tasfiye ödemeleri aşamasında gerçekleştirilecek.

BAZI FONLARIN İŞLEM KANALLARI YENİDEN AÇILABİLECEK

SPK'nin diğer kararında ise, A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecine ilişkin düzenlemeler yer aldı.

Buna göre tasfiye işlemleri, unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan fonlardan başlanarak yürütülecek. İşlem sıralamasında yatırımcı sayısı da dikkate alınacak ve yatırımcı sayısı en yüksek fondan en düşük olana doğru ilerlenilecek.

Tasfiye kapsamına alınmayan ancak daha önce alım-satım işlemlerine kapatılan bazı fonların ise, tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından belirlenen şartlar çerçevesinde yeniden işleme açılabilmesinin önü açıldı.

SPK ayrıca, tasfiye işlemlerinin tamamlanabilmesi açısından gerekli görülmesi halinde, tasfiye kapsamı dışında bulunan bazı fonların işlem kanallarının öngörülen süre dolmadan da yeniden açılabileceğini bildirdi.

ÜÇ İNTERNET SİTESİ İÇİN ERİŞİM ENGELİ KARARI

Kurulun kararları arasında sermaye piyasalarında yetkisiz faaliyet yürüttüğü tespit edilen internet sitelerine yönelik işlem de yer aldı.

Bu kapsamda “aktifkurumsalyonetim.com”, “referansaktifmenkul.com” ve “aktifmenkulcapital.com” adreslerine erişimin engellenmesi amacıyla hukuki süreç başlatıldı.

Konuya ilişkin yapılan bir değerlendirmede, tasfiye sürecine ilişkin ara ödeme kararına farklı bir açıdan bakılması gerektiği belirtildi. Yorumda, bazı fonlarda bulunan hisselerden çıkış yapılamaması nedeniyle yatırımcıların zaten sıfır para alacağı öne sürülerek, “1 milyon TL avans veriyoruz, şükredin” denilmiş gibi bir durum olduğu ifade edildi.

Yorumda, 1 milyon TL’nin üzerinde ödemenin mevcut durumda çok zor olduğu savunulurken, 12-14 gündür gerileyen hisselere dikkat çekildi. Fonların içerisinde aktif olarak şirket sahibi olanların kendi hisselerinde ne kadarlık alım yaptığı ve fonda bulunan hisselerin çıkışının sağlanıp sağlanamadığı da sorgulandı.

Piyasada yeterli alıcı bulunmaması halinde, kâğıt üzerinde değer biçmenin anlamını yitireceği ve değerlerin sıfıra yaklaşacağı görüşü dile getirildi.

Olaya bir de şu yönüyle bakın:#TLY vs. gibi fonlarda bu hisselerden exit olamadığımız için zaten sıfır para alacaktınız.



Şimdi size,

“1 milyon TL avans veriyoruz, şükredin” demişler gibi bir durum var.



1 milyon TL’nin üzerinde ödeme şu durumda zaten çok zor.



12-14 gündür dip… — onur gulec (@OnurGlc) October 1, 2026

TASFİYEDE İŞLEM SIRASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Başka bir değerlendirmede ise SPK’nin A1 Capital, Bulls ve Pardus’un fonlarına ilişkin tasfiye işlemlerinde işlem sırasını belirlediğine dikkat çekildi. Buna göre tasfiyeye unvanında “para piyasası” ibaresi bulunan fonlardan başlanacağı, yatırımcı sayısı en fazla olan fondan en düşük olana doğru ilerlenileceği belirtildi.

Tasfiye tamamlandıktan sonra tasfiye kapsamına alınmayan ancak işlemleri kapatılan diğer fonların yeniden alım ve/veya satıma açılabileceği ifade edildi. Bu fonların tarihini ve işlem koşullarını portföy şirketinin belirleyeceği, tasfiyenin tamamlanması için gerekli görülmesi halinde ise bu fonların tasfiye bitmeden de işleme açılabileceği aktarıldı.

Tera, Pusula, Atlas ve Hedef’in tasfiye edilen fonlarında ise kayıtları karşılaştırılıp doğrulanan yatırımcılara, tasfiye tamamlanmadan ara ödeme yapılacağı belirtildi. Ödemede MKK’nin hesaplayacağı net yatırım tutarının esas alınacağı ifade edildi.

Değerlendirmede, net yatırım tutarı 300 bin TL olan yatırımcının ara ödemede bu tutarın tamamını, 800 bin TL olan yatırımcının da yine tamamını alabileceği; net yatırım tutarı 2 milyon TL olan yatırımcının ise ara ödemede 1 milyon TL alacağı örneği verildi.

Bu ödemenin nihai alacağın bir bölümünün önceden verilmesi anlamına geldiği, son ödeme hesaplanırken ara ödemenin düşüleceği belirtildi. Ara ödeme sırasında fon paylarının iade edilmeyeceği, payların iadesinin nihai tasfiye ödemesinde yapılacağı da değerlendirmede yer aldı.

Metinde kesin bir ödeme günü bulunmadığı ve ödemelerin hızlı şekilde yapılmasının istendiği de ifade edildi.