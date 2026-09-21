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SPK'den kritik değişiklik: Tasfiye süresini 6 aya çıkardı

SPK'den kritik değişiklik: Tasfiye süresini 6 aya çıkardı

21.09.2026 00:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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SPK'den kritik değişiklik: Tasfiye süresini 6 aya çıkardı

Sermaye Piyasası Kurulu, daha önce tasfiyesine karar verilen yatırım fonları için belirlenen azami süreyi 3 aydan 6 aya uzattı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 20 Eylül 2026 tarihli bülteninde yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin yeni kararını yayımladı.

Kurul, tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gitti.

Buna göre tasfiye konusu fonların mal varlıklarının nakde dönüştürülmesi ve yatırımcılara ödeme yapılması için tanınan azami süre 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

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KARAR 7 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİNİN FONLARINI KAPSIYOR

Süre uzatımı, Tera Portföy, A1 Capital Portföy, Atlas Portföy, Bulls Portföy, Hedef Portföy, Pardus Portföy ve Pusula Portföy tarafından kurulan ve tasfiye kapsamına alınan fonları ilgilendiriyor.

Tera Portföy fonlarının tasfiye sürecini yürütmek üzere Türkiye İş Bankası, diğer altı portföy yönetim şirketinin fonları için ise Ziraat Bankası yetkilendirilmişti.

SPK’nın son kararıyla bankalara bu işlemleri tamamlamaları için tanınan azami süre 6 aya yükseltilmiş oldu.

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