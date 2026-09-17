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SPK'den piyasalarda yeni tedbirler: 7 portföy şirketinin 130 fonu borsadan tasfiye edilecek

SPK'den piyasalarda yeni tedbirler: 7 portföy şirketinin 130 fonu borsadan tasfiye edilecek

17.09.2026 11:58:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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SPK'den piyasalarda yeni tedbirler: 7 portföy şirketinin 130 fonu borsadan tasfiye edilecek

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul’da yaşanan gelişmelerin ardından sermaye piyasalarına yönelik yeni tedbirler aldı. Kredili işlemlerde uygulanabilecek asgari özkaynak oranı geçici olarak düşürülürken, 7 portföy şirketinin TEFAS’ta işlem gören 130 yatırım fonunun alım ve satım işlemleri durdurulacak. Söz konusu fonların SPK tarafından belirlenecek yöntemle tasfiye edilmesine karar verildi.
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yeni tedbirler aldı.

Kurul, kararların 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında alındığını bildirdi.

KREDİLİ İŞLEMLERDE ÖZKAYNAK ORANI YÜZDE 20’YE KADAR DÜŞÜRÜLEBİLECEK

SPK, kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde normalde asgari yüzde 35 olarak uygulanan özkaynak koruma oranına ilişkin geçici bir esneklik getirdi.

Buna göre aracı kurumlar, kendi risk politikalarına uygun olduğu ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek özkaynak oranını asgari yüzde 20 olacak şekilde esnek uygulayabilecek.

Söz konusu uygulama ikinci bir duyuruya kadar, 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar geçerli olacak.

7 PORTFÖY ŞİRKETİNİN FONLARI TASFİYE EDİLECEK

SPK ayrıca Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının TEFAS’ta hem alım hem de satım yönünde işleme kapatılmasına karar verdi.

Kurul kararında ayrıca belirlenen yatırım fonlarının SPK tarafından tayin edilecek yöntemle tasfiye ettirilmesine hükmedildi.

7 şirketin toplamda 130 fonu tasfiye edilecek.

KARARLAR NE ANLAMA GELİYOR?

SPK’nin aldığı kararlar, yatırımcıların kredili işlemlerinde daha düşük özkaynakla işlem yapabilmesine geçici olarak imkan sağlarken, TEFAS’ta işlem gören söz konusu 130 yatırım fonunun alım ve satım işlemlerinin durdurulması anlamına geliyor. Fonların tasfiye edilmesiyle birlikte, bu fonların SPK tarafından belirlenecek yöntemle kapatılması ve tasfiye sürecindeki varlıkların ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine aktarılması öngörülüyor.

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