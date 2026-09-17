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SPK'den Pusula Portföy yöneticilerine iki yıl işlem yasağı: Borsada tarihi satış dalgası yaşanmıştı

SPK'den Pusula Portföy yöneticilerine iki yıl işlem yasağı: Borsada tarihi satış dalgası yaşanmıştı

17.09.2026 09:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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SPK'den Pusula Portföy yöneticilerine iki yıl işlem yasağı: Borsada tarihi satış dalgası yaşanmıştı

SPK, Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy ve çok sayıda fon yöneticisi hakkında iki yıl süreyle işlem yapma yasağı kararı aldı. Kurul, bazı fon yöneticileri hakkında ayrıca cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tera Portföy fon yöneticisi İbrahim Bekçi hakkında da benzer yaptırım uyguladı.
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy ile çok sayıda fon yöneticisi hakkında iki yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi. Kurul ayrıca bazı fon yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

SPK’nin haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre, Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy’e ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirildi.

Kurul, Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle de çok sayıda Pusula Portföy fon yöneticisine iki yıl süreli işlem yasağı uyguladı. SPK ayrıca Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle bazı Pusula Portföy fon yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

TERA PORTFÖY YÖNETİCİSİNE DE YASAK

Denetimlerini sürdüren Kurul, Destek Finans Faktoring paylarındaki işlemler nedeniyle Tera Portföy fon yöneticisi İbrahim Bekçi hakkında da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve kendisine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Borsa İstanbul’da 16 Eylül Çarşamba günü sert satış dalgası yaşandı. BIST 100 endeksi günü yüzde 5,54 düşüşle 13.122,58 puandan tamamladı. Gün içinde kayıpların derinleşmesiyle devre kesici de çalıştı.

Piyasadaki satış baskısında fon piyasasındaki likidite sorunları ve yatırımcı çıkışları öne çıktı. Özellikle Pusula Portföy kaynaklı gelişmelerin ardından yatırım fonlarında yaşanan likidite sorunlarının satış baskısını artırdığı bildirildi.

Kullanıcı metnindeki, sert düşüşün doğrudan “Pusula Portföy krizi” nedeniyle gerçekleştiği, algoritmik satışlar ve stop-loss emirlerinin çöküşü tetiklediği ya da yaşananların “organize fon manipülasyonu” olduğu yönündeki ifadeler ise mevcut haber kaynaklarında kesinleşmiş olgular olarak doğrulanmıyor. Bu nedenle haber metninde bunları kesin hüküm şeklinde kullanmadım.

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