SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den bin kat artış savunması: 'Hemen manipülasyon diyemeyiz'

Fon soruşturmasında şüpheliler arasında yer alan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, hisselerde yaşanan 1000 katlık artışın tek başına manipülasyon olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. 2022-2026 yılları arasında SPK Başkanlığı yapan Gönül, denetim ve gözetim mekanizmalarının sürekli çalıştığını belirterek, şüpheli işlemlerin delillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gönül, şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrılmasının ardından soruları yanıtladı. Musa Kesler imzalı habere göre Gönül, “Bir hissedeki bin kat artış SPK’nın gözünden kaçabilir mi? Bu fonların manipülasyonu nasıl fark edilmedi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Denetim ve gözetimler sıkıdır. Manipülasyonun veya kural dışı bir hareketin gözden kaçması olmaz. Tabii hiçbir şey yüzde 100 de değildir. Ayrıca öncelikle delillendirmek gerekir. Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen ‘manipülasyon’ olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Bu da bugünden yarına olmaz, ortalama üç-dört aylık bir süreç alır. Dosya da öylece oluşturulur.

'HİSSELER HER GÜN TAKİP EDİLİYOR'

Gönül, SPK’de denetim ve gözetimin nasıl yürütüldüğünü de anlattı. Kurum bünyesinde görev yapan gözetim birimlerinin piyasadaki hareketleri günlük olarak takip ettiğini belirten Gönül, şüpheli görülen işlemlerin incelemeye alındığını söyledi.

Gönül şöyle konuştu: