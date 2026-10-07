SPK’nin açıklaması Selvi’yi kızdırdı: 'Haddinizi bilin'

Fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi arasındaki “130 uyarı” tartışması sürüyor.

Selvi, bir önceki yazısında Borsa İstanbul tarafından şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025’ten bu yana 130 kez uyarıda bulunulduğunu ancak SPK’nin bu uyarıları dikkate almadığını ileri sürmüştü.

SPK ise 6 Ekim’de yaptığı açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kurul, Borsa İstanbul’dan gelen tüm bildirimlerin değerlendirildiğini ve gerekli denetim ile gözetim işlemlerinin yapıldığını açıkladı.

'FON REZALETİ NEDEN YAŞANDI?'

Selvi, bugün yayımlanan yazısında SPK’nin açıklamasına yanıt verdi.

SPK’nin açıklamasına göre Kurulun süreçte üzerine düşen bütün işlemleri yerine getirdiği sonucunun ortaya çıktığını belirten Selvi, buna rağmen fon soruşturmasının neden bu noktaya geldiğini sorguladı.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

Peki o zaman bu fon rezaleti neden yaşandı? SPK eski başkanıyla ilgili savcılık soruşturma izni verilmesini neden talep etti? 131 fonla ilgili işlemler neden başladı? Biz ayrı bir gezegende mi yaşıyoruz?

SPK, 17 Eylül’de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini açıklamıştı. Kurul verilerine göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINI HATIRLATTI

Selvi, yazısında fon soruşturmasına ilişkin siyasi açıklamalara da değindi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fonlarla ilgili olarak kullandığı “en üst düzeyde 50 kişi” ifadesine işaret eden Selvi, sorumlular hakkında hesap sorulacağı yönündeki açıklamaların neden yapıldığını sordu.

Selvi, bu açıklamalar ile SPK’nin sürecin denetim boyutuna ilişkin savunması arasında çelişki bulunduğunu ileri sürdü.

'HESAP SORMA MAKAMINDA DEĞİL, HESAP VERME MAKAMINDASINIZ'

Selvi, SPK’nin açıklamasının ardından Kurula yönelik eleştirilerini sertleştirdi.

Fon soruşturmasının geldiği nokta nedeniyle SPK’nin kamuoyuna hesap vermesi gerektiğini savunan Selvi, şu ifadeleri kullandı:

Çok büyük bir fon rezaleti yaşanmış, hesap vermesi gereken SPK ise hesap sormaya kalkışıyor. Siz hesap sorma makamında değil, hesap verme makamındasınız. Haddinizi bilin

SPK NE DEMİŞTİ?

SPK, 6 Ekim tarihli açıklamasında Borsa İstanbul’dan gelen bütün bildirimlerin “titizlikle” değerlendirildiğini, elektronik posta yoluyla iletilen bilgi notlarının da denetim süreçlerine dahil edildiğini bildirdi.

Kurul, Selvi’nin gündeme getirdiği sayı için “Habere konu fonlara ilişkin bilgi notları sayısı gerçeği yansıtmamaktadır” açıklamasını yaptı.

SPK’nin verilerine göre 2025 yılında gerçek ve tüzel kişilere toplam 2 milyar 741 milyon TL, 2026’nın ilk dokuz ayında ise 948 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Kurul ayrıca 2025’te 152 kişi, 2026’nın başından bu yana 174 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. 2026’daki suç duyurularının 96’sının fonlarla ilgili işlemler nedeniyle yapıldığı bildirildi.

İNÖNÜ'YE ATFEDİLEN SÖZLE BİTİRDİ

Selvi, yazısının sonunda SPK’ye yönelik eleştirisini İsmet İnönü’ye atfedilen bir sözle sürdürdü.

Selvi, “Tarih kürsüsünden hâlinizi seyrediyorum, suçluların telaşı içindesiniz” ifadelerine yer verdi.