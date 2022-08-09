Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (9 Ağustos 2022)

09 Ağustos 2022 Salı, 14:35

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 304 lira, en düşük 1999 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 3 bin 304 lira, en düşük 06.00'da 1999 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 715 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 740 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 749 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 249 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.