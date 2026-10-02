Spotify aboneliklerine zam geldi: Yeni fiyatlar belli oldu

Spotify, Türkiye’deki abonelik paketlerinin fiyatlarını yeniden düzenledi. Bireysel ve öğrenci seçeneklerinin yanı sıra Duo ve Aile paketlerinin aylık ücretleri de artırıldı.
BİREYSEL ABONELİK 115 TL OLDU
Yapılan fiyat değişikliğiyle birlikte Bireysel aboneliğin aylık ücreti 99 TL’den 115 TL’ye yükseltildi.
Öğrenci aboneliğinin aylık fiyatı da 55 TL’den 60 TL’ye çıkarıldı.
DUO VE AİLE PAKETLERİ DE ZAMLANDI
İki kişinin ortak kullanımına olanak sağlayan Duo paketinin aylık ücreti 135 TL’den 159 TL’ye yükseldi.
Aile paketinin aylık fiyatı ise 165 TL’den 199 TL’ye çıkarıldı.
Yeni düzenlemeyle birlikte Spotify’ın Türkiye’de sunduğu tüm abonelik paketlerinde yeni fiyatlar uygulanmaya başladı.