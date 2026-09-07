Staj ve çıraklık mağdurları Meclis’i adalet için göreve çağırıyor

Çıraklık ve staj döneminin sigortalılığa dahil edilmesini isteyen yurttaşlar dava açarak sonuç almaya çalışırken en son geçen ay Yargıtay’ın davacı lehine verdiği karar, talepleri daha da güçlendirdi. Sivil toplum örgütleri, yıllardır komisyonda bekletilen kanun tekliflerinin derhal görüşülmesi yönündeki çağrılarını yoğunlaştırdı.

Staj ve çıraklıkta iş kazası ve meslek hastalığı risklerine karşı sigorta yapılırken bu dönemler uzun vadeli sigorta kolları kapsamında değerlendirilmediğinden emeklilik için esas alınmıyor. Yıllar önce staj ve çıraklıklarını kayıtlı olarak yapan yurttaşlar ise söz konusu sürecin eğitimden ibaret olmadığını, ciddi iş yükü altında emek verdiklerini savunuyor. Yargıtay’ın incelediği davalarda da kişilerin fiilen üretime katılıp katılmadığının ve işin niteliğinin araştırılması gerektiğine işaret ediliyor. Yurttaşlar haklarını tek tek dava yoluyla aramak yerine konunun TBMM’de yasal düzenlemeyle kalıcı olarak çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Konuyu Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve Staj Çıraklık Sigortası Mağdurları Dayanışma Derneği Kurucu Onursal Başkanı Ferhat Salman ile konuştuk. “Bizler çalışma hayatına çok genç yaşlarda başladık, işyerlerinde sorumluluk aldık” diyen Aydın, yargının önüne gelen dosyalarda verdiği kararların, mevzuatın sınırlarını ortaya koyduğunu vurguladı. Mağduriyetin daha fazla görmezden gelinemeyeceğini söyleyen Aydın, “Kimseyle kavga etmek, kimseyi hedef göstermek istemiyoruz. Talebimiz hak, adalet ve eşitliktir. Yılların emeği geleceğimizden çalınamaz. Artık söz değil, çözüm istiyoruz” diye konuştu.

Salman ise beklentilerinin bir “ayrıcalık talebi” olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Aynı işyerinde üretimin içerisinde bulunan insanların yalnızca sigorta başlangıçlarının farklı olması nedeniyle emeklilikte oluşan büyük farklılıkların adil olmadığını belirten Salman şöyle devam etti: “Mücadelemiz yalnızca geçmiş mağduriyetlerin giderilmesi değil. Bugün MESEM kapsamında evlatlarımızın yaşamını yitirmesi, koşulların nasıl olduğunu gösteriyor. Bugünün gençlerinin de güvenli, güvenceli ve haklarının korunduğu bir çalışma hayatına sahip olmasını istiyoruz. Sesimizi duyun, daha fazla ertelemeyin”