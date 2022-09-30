Standard and Poor's Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+”dan “B”ye indirdiğini, kredi notu görünümünü ise "negatif"ten “durağan”a çevirdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 23:47
Standard and Poor's Türkiye’nin kredi notunu düşürdü
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye düşürdü, kredi notu görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "B"ye indirildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedildi.


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