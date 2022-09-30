Standard and Poor's Türkiye’nin kredi notunu düşürdü
Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+”dan “B”ye indirdiğini, kredi notu görünümünü ise "negatif"ten “durağan”a çevirdiğini açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye düşürdü, kredi notu görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.
S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "B"ye indirildiği, kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu kaydedildi.
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