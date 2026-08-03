Stoklar yüzyılın en düşük seviyesinde: Alüminyum fiyatlarında yön yukarı döndü

Küresel üretimdeki yavaşlama, düşük stok seviyeleri ve devam eden arz endişeleri alüminyum fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırmayı sürdürdü. Temmuz ayında Çin hariç küresel alüminyum üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azaldı.

Batı Asya'daki bazı eritme tesislerinde üretim hızının düşmesi ve Çin'in 45 milyon tonluk üretim sınırını koruması, piyasadaki arz endişelerini güçlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle alüminyum vadeli işlemleri ton başına 3 bin 216,40 ABD Doları'na yükselerek son yaklaşık altı haftanın en yüksek seviyesini gördü.

LME STOKLARI TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEDE

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle tüketicilerin borsa stoklarını azaltması, Londra Metal Borsası'ndaki (LME) alüminyum stoklarının yüzyılın en düşük seviyelerine gerilemesine neden oldu.

Öte yandan Alcoa, Avustralya'daki rafineri operasyonlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle üretim tahminini aşağı yönlü revize etti. Şirketin üretim beklentisini düşürmesi de küresel arz görünümüne ilişkin endişeleri artıran gelişmeler arasında yer aldı.

YENİ YATIRIMLAR ARZ DENGESİNİ ETKİLEYEBİLİR

Piyasada arz tarafındaki baskıyı hafifletmesi beklenen yeni yatırımlar da yakından izleniyor.

Slovakya'daki Slovalco eritme tesisinin 2026'nın dördüncü çeyreğinde yeniden üretime başlaması planlanırken, ABD'nin Missouri eyaletindeki tesisin de yıl sonuna kadar devreye alınması bekleniyor.

Emirates Global Aluminium ise Al Taweelah tesisindeki kapasite artırma çalışmalarını sürdürüyor.

Analistler, arz tarafındaki sıkışıklığın devam ettiğini, ancak devreye alınması planlanan yeni üretim kapasitelerinin önümüzdeki dönemde alüminyum piyasasındaki arz-talep dengesi üzerinde etkili olabileceğini değerlendiriyor.