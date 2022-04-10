Şubatta açtılar milyonluk vurgun yapıp kaçtılar

10 Nisan 2022 Pazar, 07:00

Elektronik ürünlerdeki fiyatlar her gün artarken vatandaşın uygun fiyatlı ürün arayışını dolandırıcılar fırsata çevirdi. 2 Şubat 2022’de 500 bin lira sermaye ile Öz Atlas Elektronik Hizmetler Bilgisayar ve Sanal Mağazacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ismiyle kurulan şirketin resmi kayıtlardaki sahibi Adem Özesen’di.

Özesen trendsiparis.com isimli internet sitesini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca güvenli e-ticaret için 2017’de kurulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kaydettirdi. ETBİS’deki kaydını kullanan Özesen telefon, televizyon gibi yüksek fiyatlı elektronik ürünleri piyasanın 1000 ila 1500 lira altında satışa koydu.

Başlarda ucuz fiyatlı ürünleri müşterilerine gönderen şirket daha sonra tahsilatını yaptığı ürünleri göndermemeye başladı. Adem Özesen 16 Mart’ta şirketi Batuhan Diken isimli şahsa devretti.

Devir işleminden sonra siparişler sahiplerine teslim edilmemeye başladı. Pek çok tüketici firma ile irtibata geçtiklerinde “havale bize ulaşmamış” bilgisini aldı. Daha sonra ise hem internet sitesi hem de çağrı merkezi tamamen kapandı.

MAĞDURLAR: BİZ BAKANLIĞA GÜVENDİK

Trendspiaris.com üzerinden sipariş veren yüzlerce kişi dolandırıldı. Mağdurlar bir araya gelip yaşadıkları sorundan ise Ticaret Bakanlığı’nı sorumlu tuttu.

Bir araya gelen mağdurlar şu açıklamayı paylaştı:

“Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Güvencesi Olan E-Ticaret Sitelerinde Milyonluk Dolandırıcılık Çete düzenli olarak e-ticaret siteleri açıyor. Yüksek inandırıcılıkla görseller ve site tasarımı yapıyor. Ürün fiyatlarına piyasa fiyatından 1.000 TL altında rakamlar belirliyor. Sadece elektronik ve beyaz eşya satılıyor. E-fatura mükellefi olarak resmi fatura gönderiyorlar. Havale ile ödemelere yüksek indirimler yapıyorlar. Güvence olarak da https://www.eticaret.gov.tr/siteprofil/1671335754678413/trendsipariscom adresi üzerinden Ticaret Bakanlığına kayıtlarını müşterilerle paylaşıyorlar.

Müşteriler Ticaret Bakanlığı resmi onayı olunca güvenle alışveriş yapıyorlar. Site 1 hafta açık kalıyor ve kargolar teslim edilmeyince gerçek ortaya çıkıyor. Telefonlar cevap vermiyor. Mağdurlar şimdi alacaklarının peşinde devletten destek istiyor. Devletin e-ticaret sitelerine vatandaşlarının güven duyması için oluşturduğu bu platforma kayıt olan bu siteden alışveriş yapan mağdurlar alacaklarının peşinde.”

Site Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıtlı

TELEVİZYONDA YÜZDE 30, BİLGİSAYARDA YÜZDE 40 İNDİRİM VADETMİŞLER

İnternet sitesinin sosyal medya hesabındaki video ise oldukça profesyonel görünüyor. Şirketin kurulduğu şubat ayında bilgisayarlarda yüzde 40, televizyonlarda yüzde 30, telefonlarda ise yüzde 25 indirim vadedilmiş. Son reklam videosu ise 1 Nisan'da paylaşılmış. İnternet sitesi şu an kapalı olsa da geriye dönük çıkardığımız geriye dönük ekran görüntülerinde sayfada yer alan ürünler “bedava peynir sadece fare kapanında bulunur” sözünü akıllara getiriyor.

UCUZA İKİNCİ EL OTOMOBİL DE KOYMUŞ

Adem Özesen ismini araştırdığımızda karşımıza farklı bir profil daha çıktı. Özesen otomobil satış sitelerinde de piyasa fiyatlarının çok altında ikinci el otomobiller koymuş. Çoğunlukla Türkiye’de en çok satılan otomobillerin ilanlarını veren Özesen’in bu yöntemle de “kapora dolandırıcılığı” yaptığı iddia ediliyor.