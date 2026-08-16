Süleymancılar soruşturmasında 'Göknur Gıda' kararı: Kayyım aynı gün kaldırıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Süleymancılar cemaatine yönelik yürütülen 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Göknur Gıda'ya ilişkin uygulanan tedbirlerde yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, "suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen payların Göknur Gıda'daki oranının yüzde 13 olduğu tespit edildi.

CEMAATİN HİSSESİNE EL KONULDU

Bu tespitin ardından şirketin tamamına yönelik yönetim kayyımlığı tedbiri kaldırıldı. Ancak soruşturma kapsamında suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen yüzde 13 oranındaki şirket hissesi üzerindeki el koyma tedbiri devam edecek.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Göknur Gıda'dan kamuoyuna yapılan yazılı açıklamada kayyım kararının kaldırılmasıyla ilgili şöyle denildi:

"Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 13.08.2026 tarih ve 2026/9843 D.İş sayılı kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Şirketimize yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiş olup, anılan karar 14.08.2026 Tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Aynı gün (14.08.2026 tarihinde), Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 14.08.2026 tarihli kararı ile Şirketimiz hakkında verilen KAYYIM ATAMA KARARININ KALDIRILMASINA karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimizin mevcut yönetim yapısı ve faaliyetleri herhangi bir değişiklik olmaksızın olağan şekilde devam etmektedir.

Ayrıca, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan Şirketimize ait bilgi ve belgeler tümüyle Şirketimize iade edilmiştir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

Süleymancılar cemaatine yönelik operasyon kapsamında aralarında Ayakkabı Dünyası ve Armine Giyim'in de olduğu 30 şirkete kayyım atandı.

Kayyum atanan şirketlerin tamamı şöyle:

1. ELF Yapı Anonim Şirketi

2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi

4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi

5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi

6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi

25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

28. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

29. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

30. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi