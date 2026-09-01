Sürücülere yeni akaryakıt şoku: LPG'nin litre fiyatına zam yolda

Eylül ayıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında zamlar peş peşe gelmeye başladı. Motorindeki maktu ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla litre başına 3 TL artırıldı. Bu tutara yüzde 20 Katma Değer Vergisi'nin (KDV) eklenmesiyle motorinin pompa satış fiyatına toplam 3,60 TL zam yansıdı.

Motorin zammının ardından LPG fiyatlarında da yeni bir artış beklentisi gündeme geldi.

LPG'YE 1 TL'NİN ÜZERİNDE ZAM BEKLENİYOR

Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, LPG'ye de zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Eylül gece yarısından itibaren LPG'nin litre fiyatına depolara göre 1,07 TL ile 1,11 TL arasında zam beklendiğini belirtti.

Saraçoğlu paylaşımında, "LPG'ye 1.07 TL zam. Benzin ve motorine gelen zammın ardından LPG ürünü geri durur mu? Yarın gece (2 Eylül) yarısından itibaren depolara göre LPG ürününe 1.07 - 1.11 TL arası zam bekleniyor" ifadelerini kullandı.