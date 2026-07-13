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Tapu işlemlerinde yeni dönem: Ödemelerde o uygulama sona eriyor

Tapu işlemlerinde yeni dönem: Ödemelerde o uygulama sona eriyor

13.07.2026 11:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Tapu işlemlerinde yeni dönem: Ödemelerde o uygulama sona eriyor

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılığı önlemek amacıyla hayata geçirilecek Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunluluk tarihini teknik altyapı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim 2026'ya erteledi. Yeni takvime göre bu tarihten itibaren elden nakit ödeme, klasik havale ve EFT gibi yöntemlerle yapılacak tapu işlemleri onaylanmayacak ve satış bedeli güvenli bloke hesaba yatırılmadan devir gerçekleştirilemeyecek.
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Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımında uygulanacak Güvenli Ödeme Sistemi'ne ilişkin zorunluluk tarihini yeniden belirledi. Daha önce 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklanan uygulama, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile sisteme entegre olacak diğer kurumların teknik altyapı çalışmalarının tamamlanabilmesi amacıyla 3 ay ertelendi.

Buna göre Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek. Bu tarihten sonra sistem dışında gerçekleştirilen ödemelerle tapu işlemleri tamamlanamayacak.

HANGİ İŞLEMLER KABUL EDİLMEYECEK?

1 Ekim 2026'dan itibaren taşınmaz satışlarında aşağıdaki ödeme yöntemleri geçerli olmayacak:

  • Elden nakit ödeme yapılması
  • Satış bedelinin şahsi banka hesapları üzerinden klasik havale ile gönderilmesi
  • Satış bedelinin şahsi banka hesapları üzerinden EFT ile gönderilmesi
  • Güvenli Ödeme Sistemi kullanılmadan alım satım işleminin tamamlanmaya çalışılması

Bu yöntemlerle tapu müdürlüklerine başvuranların işlemleri onaylanmayacak ve satış işlemi gerçekleştirilemeyecek.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Yeni sistemle birlikte alıcı ve satıcı arasındaki ödeme süreci eş zamanlı olarak yürütülecek.

  • Alıcı, satış bedelini sistem tarafından oluşturulan bloke hesaba yatıracak.
  • Tapudaki resmi devir işlemi tamamlandığı anda satış bedeli otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.
  • Tapu devri gerçekleşmezse bloke edilen tutar alıcıya iade edilecek.

Böylece yıllardır süregelen "Önce parayı mı göndereyim, yoksa imzayı mı atalım?" endişesinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

DOLANDIRICILIK RİSKİ AZALACAK

Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde satış bedeli tapu devri tamamlanıncaya kadar güvence altındaki hesapta bekletilecek.

Bu uygulamayla dolandırıcılık, sahte para, kapkaç, ödemenin yapılmasına rağmen tapu devrinin gerçekleşmemesi veya tapu devri yapıldığı halde ödemenin alınamaması gibi risklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İlgili Konular: #gayrimenkul #tapu #Ticaret Bakanlığı

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