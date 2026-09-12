Tarih belli oldu: Motorine dev zam yolda!

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe yapılan zamlar devam ediyor...
Benzinin litre fiyatına yapılan 3,20 TL'lik zam bugün pompaya yansırken motorine de önümüzdeki hafta dev zam bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine 6 lira 62 kuruş ile 7 lira 67 kuruş arasında bir zam yapılacak.
Zammın salı gününden itibaren pompaya yansıtılması bekleniyor.
TARİH VERİLDİ
Motorine bu miktarda zammın yapılması halinde litresi 100 TL'ye yaklaşacak.
Zammın kesin miktarının pazartesi günü saat 16.00 sularında belli olacağı öngörülüyor.