Tarihi zirve! Dolar 29'a Avro 32'e koşuyor: Dolar ve Avro ne kadar oldu? 30 Kasım 2023 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 30.11.2023 - 09:19

Güncelleme: 30.11.2023 - 10:09

Dün dezenflasyonda kararlılık mesajı veren Merkez Bankası (TCMB) TL'ye geçiş zamanının geldiği görüşünde. Piyasalarda bugün büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacak Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 12.00'daki TRT canlı yayını da yatırımcılar tarafından takip edilecek.

GÖZLER BÜYÜME VERİSİNE ÇEVRİLDİ

Bugün iç veri gündeminde üçüncü çeyrek büyüme verileri, Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta 500 baz puan faiz artışına gittiği Para Politikası Kurulu (PPK) kararının özetleri ve haftalık döviz rezervi verileri yer alıyor. Hazine önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma programını da bugün açıklayacak.

Reuters anketine göre Türkiye ekonomisinin yurtiçi talebin ve tüketimin yüksek seyrinin de etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 5.6 büyümesi, 2023'ün tamamında büyümenin yüzde 4.2 olması bekleniyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB'nin bugün 14.00'a açıklayacağı veriler, toplam rezervlerin tarihi zirveye çıktığını gösterecek. Hesaplamalara göre, toplam rezervler geçen hafta 2 milyar dolar artışla 136.5 milyar dolara yükselecek.

TCMB'nin swap hariç net döviz rezervlerinin eksi 53 milyar dolardan eksi 51 milyar dolara iyileşme göstermesi, uluslararası net rezervlerin ise geçen hafta 7 milyar dolara yakın bir artış göstermesi bekleniyor.

TL YÜZDE 35.4 DEĞER KAYBETTİ

Bu hesaplamalar Haziran ayından geçen haftaya toplam rezervlerdeki artışın 38 milyar dolara ulaştığını net rezervlerdeki iyileşmenin ise 41 milyar doları aşacağını gösteriyor.

Dolar TL, eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğiliminde. Kurda yeni zirve 28.9545 seviyesinde. Avro TL ise 31.86 ile zirve tazeledi.

TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 35.4 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.44 oldu.

TCMB DEZENFLASYONDA KARARLI, TL'YE GEÇİŞ ZAMANI GELDİ

TCMB Başkanı Gaye Erkan İstanbul Sanayi Odası'nda dün yaptığı konuşmada dezenflasyonda kararlı olduklarını ve TL'ye geçiş zamanının geldiğine inandığını söyledi.

Erkan, "Biz üzerimize düşeni yaparken şu ya da bu sebeple 'algı, kabul, itibar' üçlüsü devreye girmiyorsa, enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya azimli ve kararlıyız" dedi.

Sanayiden "yatırımlara ağırlık vermelerini" isteyen Erkan "cari dengeye katkı verecek ve dolaylı etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarı üzerinde hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışı" hedeflediklerini de söyledi.

Küresel piyasalarda dolar, Fed'in faiz artırımlarının sonuna geldiği beklentileriyle bir yılın en keskin aylık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Günün ilerleyen saatlerinde Fed tarafından yakından izlenen ABD kişisel tüketim (PCE) verileri açıklanacak.

Fed'in dün yayımlanan Beige Book raporu da ABD'de ekonomik aktivitenin Ekim'in ikinci yarısından Kasım'ın ortasına olan dönemde güçlü seyrettiğini, enflasyonun ise aşağı yönlü seyir izlediğini göstererek faizlerin tahminlerden daha önce düşürüleceği beklentilerini güçlendirdi.

CDS'TE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Vadeli işlemler gelecek yıl 100 baz puandan fazla faiz indirimine gidileceğini ve indirimlerin mayısta başlayacağını fiyatlıyor.

Mayıs ayındaki genel seçim öncesi 700 baz puana ulaşan CDS'te alışılagelmiş politikalara doğru geçişle birlikte başlayan düşüş 350 baz puanın altında devam ediyor.