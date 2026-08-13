Tarihin en büyük halka arzı yolda: Dev şirket borsaya rekorla girmeye hazırlanıyor

yapay zekâ şirketi Anthropic’in yatırımcıları, Claude’un geliştiricisinin ekim ayında planlanan halka arzında 2 trilyon dolar veya üzerinde değerlemeye ulaşabileceğini öngörüyor. Böyle bir değerleme, Anthropic’in halka arzını tarihin en büyük halka arzı haline getirebilir.

Financial Times’ın (FT) haberine göre, Anthropic’in yarım düzine yatırımcısı, şirketin hızla artan gelirlerinin sonbaharda planlanan halka arzda mevcut değerlemesinin iki katından fazlasına çıkmasına imkan verebileceğini düşünüyor.

Yatırımcıların beklentilerinin gerçekleşmesi halinde, 5 yıllık şirketin erken dönem yatırımcıları milyarlarca dolarlık kazanç elde edebilecek. Ancak böylesine yüksek bir değerleme, yapay zekâ sektöründeki hızlı büyümeye ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde sermaye piyasaları açısından da önemli bir sınav olacak.

YIL SONUNDA 100-120 MİLYAR DOLARLIK YILLIKLANDIRILMIŞ GELİR BEKLENTİSİ

Anthropic yatırımcıları, şirketin gelişmiş yapay zekâ modelleri ve araçlarına yönelik güçlü talebin yüksek değerleme beklentilerini desteklediğini belirtiyor.

Yatırımcılar, Anthropic’in yıllıklandırılmış gelirinin 2026 sonuna kadar 100 milyar ila 120 milyar dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Şirketin tercih ettiği bu hesaplama yöntemi, son dönem performansından hareketle yıllık satış büyüklüğünü tahmin ediyor.

Bu beklenti, şirketin yıllıklandırılmış gelirinin 2026 boyunca 10 kattan fazla artabileceğine işaret ediyor.

Haberde görüşlerine yer verilen yatırımcılardan biri, Anthropic’in yıllık yüzde 800 büyüme kaydetmesi halinde gelirinin en düşük ihtimalle bile 30 katı değerlemeyle işlem görebileceğini belirterek, bunun şirketi yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir değerlemeye taşıyabileceğini ifade etti.

HALKA AÇIK DOĞRUDAN EMSAL BULUNMUYOR

Anthropic’in değerlemesinin karşılaştırılabileceği ABD’de halka açık doğrudan bir rakibi bulunmuyor.

Bununla birlikte yapay zekâdaki büyümeden faydalanan şirketler arasında gösterilen veri analitiği grubu Palantir ile bulut bilişim şirketi Nebius’un bu yıl yaklaşık 55 kat gelir çarpanıyla işlem gördüğü belirtiliyor.

Anthropic’in bazı yatırımcıları, şirketin üst düzey yöneticilerinin halka arz için hedeflenen değerlemeyi özel görüşmelerde dahi henüz kesinleştirmediğini söyledi. Buna karşın yatırımcıların kendi finansal modellerini oluşturduğu kaydedildi.

GELİR BÜYÜMESİ HAZİRANDA YAVAŞLADI

Yüksek değerleme beklentileri, Anthropic’in karşı karşıya olduğu artan rekabet, yapay zekâya yönelik düzenleme baskısı ve ABD yönetimiyle yaşanan anlaşmazlıklar gibi risklere rağmen öne çıkıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi iki yatırımcıya göre, özellikle ABD Ticaret Bakanlığının Anthropic’in en gelişmiş modellerine yönelik geçici yasağı, şirketin toplam gelir büyümesinin haziran ayında yavaşlamasında etkili oldu.

Buna rağmen yatırımcılar, şirketin daha sonra yeniden ivme kazandığını ve Silikon Vadisi standartlarına göre dahi olağanüstü bir hızla büyümeyi sürdürdüğünü aktardı.

Anthropic konuya ilişkin yorum yapmadı.

ŞİRKET HAZİRANDA SEC’E BAŞVURDU

Dario Amodei liderliğindeki Anthropic, haziran ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) gerekli belgeleri sundu.

Bu başvuruyla şirket, finansal performansına ilişkin kamuya açık açıklamalarını sınırlayan sessiz döneme girdi.

Anthropic, bu yıl OpenAI ve Google gibi rakiplerine karşı pazar payını artırırken, rakiplerinden daha iyi performans gösteren modeller piyasaya sürdü ve özellikle kurumsal müşterilere yönelik satışlara odaklandı.

Şirket, mayıs ayında yıllıklandırılmış gelirinin 47 milyar doları aştığını açıklamıştı.

2026’DA YAKLAŞIK 100 MİLYAR DOLAR YATIRIM ALDI

Girişim sermayesi fonları, devlet varlık fonları ve diğer kurumsal yatırımcılar, 2026'da Anthropic'e yaklaşık 100 milyar dolar yatırım yaptı.

Şirketin değerlemesi, yeni yatırımlar dahil olmak üzere mayıs ayında 965 milyar dolara ulaşarak ilk kez OpenAI'ın değerlemesini geçti.

Ancak Anthropic’in önünde önemli belirsizlikler bulunuyor.

Şirket, Trump yönetimiyle birçok kez karşı karşıya gelirken, ABD Savunma Bakanlığının bu yıl Anthropic’i "tedarik zinciri riski" olarak nitelendirmesinin ardından bakanlıkla hukuki mücadelesini sürdürüyor.

FABLE 5 VE MYTHOS 5 MODELLERİNİ GEÇİCİ OLARAK GERİ ÇEKTİ

Anthropic, haziran ayında ABD Ticaret Bakanlığının ihracat kontrollerine maruz kalmasının ardından önde gelen Fable 5 ve Mythos 5 modellerini kısa süreliğine piyasadan çekmek zorunda kaldı.

Söz konusu gelişmenin, faaliyetlerinde Anthropic modellerine bağımlı olan bazı müşterilerde endişeye yol açtığı belirtildi.

Müşterilerin, en gelişmiş yapay zekâ modellerine erişimin maliyetine karşı da giderek daha hassas hale geldiği aktarılıyor.

Artan maliyetlerle karşılaşan bazı şirketlerin, çalışanlarına yapay zekâ kullanımını mümkün olduğunca artırmaları yönündeki talimatlarından geri adım attığı ve bunun yerine daha düşük performanslı ancak daha ucuz modelleri tercih ettiği ifade ediliyor.

ANTHROPIC’İN EN GELİŞMİŞ MODELİ OPENAI’A GÖRE DAHA PAHALI

yapay zekâ modellerini analiz eden Artificial Analysis verilerine göre, Anthropic’in pazar lideri modeli OpenAI’ın amiral gemisi modelinin iki buçuk katından daha yüksek bir kullanım maliyetine sahip.

Bu yıl önemli ölçüde gelişme gösteren Çin merkezli açık ağırlıklı yapay zekâ modellerinin maliyetleri ise Anthropic’in modellerinin oldukça altında bulunuyor.

Ödeme teknolojileri şirketi Ramp’ın verilerine göre Anthropic, geçen ay ABD’deki işletmeler arasındaki pazar payını artırdı.

Ancak Ramp analistleri, şirketlerin yapay zekâ harcamalarında sınırlarına yaklaşmaya başladığını ve daha ucuz alternatiflere yöneldiğini belirtti.

ŞİRKET PERFORMANS VE KONUMLANMADA İLK SIRADA

Anthropic’in yanı sıra OpenAI ve haziran ayında 1,77 trilyon dolar değerlemeyle halka açılan SpaceX’e de yatırım yapan bir yatırımcı, şirketin karşı karşıya olduğu risklerin kolaylıkla sıralanabileceğini ancak Anthropic’in performans, pazardaki konumu ve yatırımcıların ilgi göstermek istediği alanlar açısından lider pozisyonunu koruduğunu ifade etti.

Yatırımcıların 2 trilyon dolar ve üzerindeki değerleme beklentisinin gerçekleşmesi halinde Anthropic, SpaceX’in halka arz değerlemesini geride bırakarak tarihin en büyük halka arzına imza atmış olacak.