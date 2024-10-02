Tasarruftan bahseden AKP’li Soyuak belediye işçilerini kovdu

Yayınlanma: 02.10.2024 - 13:27

Güncelleme: 02.10.2024 - 13:27

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Gelibolu Belediyesi’ni CHP’den devralan AKP’li Ali Kamil Soyuak, “ihtiyaç duyulmadığı” gerekçesiyle bugüne kadar 113 belediye çalışanını işten çıkardı.

ÇALIŞANLAR VE CHP’DEN TEPKİ

İşçiler, belediyenin aldığı karara tepki gösterirken, Soyuak, belediye meclisinde CHP grubu tarafından protesto edildi. CHP’li Belediye Meclis Üyesi Deniz Cankara, “Göreve geldiğinizden bu yana seçim öncesi verdiğiniz sözlerin aksine, alın teriyle gece gündüz çalışan 100’den fazla emekçiyi işten çıkardınız. Ekmek, bu toplumun kırmızı çizgisidir. Artık yeter. Gelibolu Belediyesi yönetimi Gelibolu kentine ve halkına zulmediyor, ekmeğiyle oynamaktadır. Bu şartlar altında CHP grubu olarak bizler ‘artık yeter’ diyerek bu oturumu protesto ediyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi. Ardından CHP’li meclis üyeleri, alkışlarla salonu terk etti. Protestolar, siyah bir çelenk eşliğinde sokaklarda da devam etti.

TASARRUF SÖYLEMLERİ VE İŞTEN ÇIKARILAN ÇALIŞANLAR

Soyuak, daha önce yerel seçimlerin ardından “tasarruf” yaptığını iddia ederek önceki yönetimden kalan 4 milyon lira değerindeki makam aracını satışa çıkarmıştı. İşçilerin işten çıkarılması “Tasarruf sırası önceki yönetimden kalan işçilerde mi?” sorusunu akıllara getirdi.