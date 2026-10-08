Tasfiye edilen 3 fonda ödeme tamamlandı: 5 bin 142 yatırımcıya 1,22 milyarlık ödeme

Bulls Portföy, TEFAS'a açık BOS, BMU ve BPZ fonlarının tasfiye süreçlerinin tamamlandığını ve hak sahiplerine ait tutarların hesaplarına eksiksiz olarak aktarıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, yatırımcıların tasfiye sürecinde herhangi bir hak kaybına uğramadan alacaklarına ulaştığı belirtildi. Ödemelerin yatırımcıların Bulls Yatırım hesaplarına aktarıldığı ifade edildi.

3 FONDA TOPLAM 1,22 MİLYAR TL

Tasfiye sonrası verilere göre üç fondaki toplam büyüklük 1 milyar 220 milyon 749 bin 539 TL olarak gerçekleşti.

Fonların dağılımı şöyle:

BOS: 49,4 milyon TL, 664 yatırımcı, yüzde 1,992 getiri

BMU: 90 milyon TL, 2 bin 102 yatırımcı, yüzde 1,270 negatif getiri

BPZ: 1,08 milyar TL, 2 bin 376 yatırımcı, yüzde 0,973 getiri

Açıklamaya göre toplamda 5 bin 142 yatırımcıya ödeme yapıldı.