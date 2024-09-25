TCMB: '12 ay sonrası için enflasyon beklentileri geriledi'

Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:00

Güncelleme: 25.09.2024 - 11:11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre; Piyasa Katılımcıları Anketi İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek sektörel enflasyon beklentileri elde edildi. 2024 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan azalarak yüzde 51,1 seviyesine, hane halkı için 1,5 puan azalarak yüzde 71,6 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29 seviyesinde gerçekleşti.