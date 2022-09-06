TCMB, 24 yılın zirvesine çıkan enflasyonu açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı.
TCMB, Ağustos ayına ilişkin fiyat değerlendirmesini yayımladı.
Değerlendirmede Ağustos enflasyonuyla ilgili şu noktalara dikkat çekildi:
- Ağustos'ta tüketici yıllık enflasyonu enerji ve gıda gruplarında gerilerken diğer gruplarda yükselmiş, enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından gelmiştir.
- Temel mal grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseliş kaydetmiştir.
- Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon ulaştırmada gerilerken, diğer hizmetler ve kirada daha belirgin olmak üzere diğer alt gruplarda artmıştır.
- Gıda grubunda yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde düşüş kaydederken, işlenmiş gıdada yükselmeye devam etmiştir.
- Enerji enflasyonu, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak gerileyen akaryakıt fiyatlarıyla düşüş göstermiştir.
- Uluslararası emtia fiyatlarındaki görünüme paralel olarak üretici fiyatlarında aylık enflasyon önceki aylara kıyasla yavaşlarken, yıllık enflasyon bir miktar gerilemiştir.
- Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık değişimleri yüksek seviyelerini korurken, yıllık enflasyonlarındaki artış devam etmiştir.
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