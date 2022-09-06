TCMB, 24 yılın zirvesine çıkan enflasyonu açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 10:13
TCMB, 24 yılın zirvesine çıkan enflasyonu açıkladı
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TCMB, Ağustos ayına ilişkin fiyat değerlendirmesini yayımladı.

Değerlendirmede Ağustos enflasyonuyla ilgili şu noktalara dikkat çekildi:

  • Ağustos'ta tüketici yıllık enflasyonu enerji ve gıda gruplarında gerilerken diğer gruplarda yükselmiş, enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından gelmiştir.
  • Temel mal grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseliş kaydetmiştir.
  • Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon ulaştırmada gerilerken, diğer hizmetler ve kirada daha belirgin olmak üzere diğer alt gruplarda artmıştır.
  • Gıda grubunda yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde düşüş kaydederken, işlenmiş gıdada yükselmeye devam etmiştir.
  • Enerji enflasyonu, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak gerileyen akaryakıt fiyatlarıyla düşüş göstermiştir.
  • Uluslararası emtia fiyatlarındaki görünüme paralel olarak üretici fiyatlarında aylık enflasyon önceki aylara kıyasla yavaşlarken, yıllık enflasyon bir miktar gerilemiştir.
  • Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık değişimleri yüksek seviyelerini korurken, yıllık enflasyonlarındaki artış devam etmiştir.

TCMB enflasyon Aylık fiyat gelişimleri

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