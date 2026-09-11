TCMB anketi açıklandı: Enflasyon tahmini yükseldi, büyüme beklentisi düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını yayımladı.

Anket, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sürdüğünü ortaya koydu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YUKARI ÇEKİLDİ

Geçen ay yüzde 2,08 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, yeni anket döneminde yüzde 2,12’ye yükseldi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43’ten yüzde 29,61’e çıkarken, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,69’dan yüzde 23,70’e yükseldi.

24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 18,03’ten yüzde 18,32’ye çıktı.

Böylece katılımcılar kısa, orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

12 AY SONRASI DOLAR/TL BEKLENTİSİ 58,60'A ÇIKTI

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,6567’den 51,5716’ya sınırlı geriledi.

Buna karşılık 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 57,4278’den 58,6049’a yükseldi.

Bu değişim, katılımcıların önümüzdeki bir yıllık dönemde TL’de daha fazla değer kaybı beklediğini gösterdi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 3’e geriledi.

Gelecek yıl için büyüme tahmini de yüzde 4’ten yüzde 3,9’a indirildi.

Böylece enflasyon ve kur beklentileri yükselirken, ekonomik büyümeye ilişkin beklentiler aşağı yönlü revize edildi.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİNDE SINIRLI GERİLEME

Bir önceki anket döneminde 50,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 50,1 milyar dolara geriledi.

Gelecek yıl için cari açık beklentisi ise 44 milyar 444 milyon dolardan 44 milyar 368 milyon dolara indi.

FAİZDE KADEMELİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Katılımcıların TCMB politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 37 seviyesinde kaldı.

İkinci toplantı için politika faizi beklentisi yüzde 36, üçüncü toplantı için yüzde 35,07 olarak hesaplandı.

12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 29,22 seviyesine geriledi.

Anket sonuçları, piyasanın kısa vadede TCMB’den yeni bir faiz indirimi beklemediğini, ancak ilerleyen toplantılarda kademeli bir indirim patikasının başlayabileceğini öngördüğünü ortaya koydu.