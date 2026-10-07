TCMB Başkanı Karahan’dan enflasyon mesajı: 'Dezenflasyon yeniden ivme kazanacak'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, “Yatırımın Yeni Odağı Geleceğe Değer Üretmek” zirvesinde ekonomi ve enflasyon görünümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Karahan, sıkı para politikası uygulamalarının iç talep üzerindeki etkisinin belirginleştiğini belirterek, “Sıkı para politikası duruşu sayesinde iç talepteki yavaşlama belirginleşti” dedi.
'DEZENFLASYON YENİDEN İVME KAZANACAK'
Enflasyondaki son gelişmelere değinen Karahan, “Şokların etkisi hafifledikçe dezenflasyon süreci yeniden ivme kazanacak” değerlendirmesinde bulundu.
Karahan, enflasyonun ana eğiliminde temmuzdan itibaren yeniden gerileme görüldüğünü belirterek, “Yakın dönem enflasyon gelişmeleri dezenflasyonda önemli gelişme kaydettiğimizi gösteriyor” dedi.
TCMB Başkanı, eylül ayı itibarıyla alt gruplarda enerji dışında yıllık enflasyonun gerilediğini de ifade etti.
ENERJİ ENFLASYONU AYRIŞTI
Karahan, yıl içinde dezenflasyon sürecinde yaşanan ivme kaybını jeopolitik gelişmelere bağladı.
“Bu yıl dezenflasyondaki ivme kaybı jeopolitik gelişmeler kaynaklı” diyen Karahan, enerji fiyatlarının diğer enflasyon kalemlerinden ayrıştığına dikkat çekti.
Karahan, “Eylül itibarıyla alt gruplara bakınca enerji dışında yıllık enflasyon geriledi” ifadesini kullandı.
'TÜM ARAÇLARIMIZI KARARLILIKLA KULLANACAĞIZ'
Para politikasındaki sıkı duruşun süreceği mesajını veren Karahan, “Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz” dedi.
Enflasyondaki kalıcı düşüşün yatırım ortamı açısından önem taşıdığını belirten Karahan, fiyat istikrarının uzun vadeli yatırım kararları için daha elverişli bir zemin oluşturduğunu savundu.
VERİMLİLİK VURGUSU
Karahan, reel sektörde verimlilik artışının sürdürülebilir büyümeyi desteklediğini ifade etti.
“Sıkı para politikası ile enflasyonun gerilemeye başlamasıyla birlikte tarım gibi sektörlerde verimlilik artışı sağlandı” diyen Karahan, artan verimliliğin reel sektörün sürdürülebilir büyüme potansiyelini desteklediğini söyledi.