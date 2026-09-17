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TCMB'den çarpıcı fonlama kararı: Haftalık repo ihalesi 300 milyar TL'ye çıkarıldı

TCMB'den çarpıcı fonlama kararı: Haftalık repo ihalesi 300 milyar TL'ye çıkarıldı

17.09.2026 11:50:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TCMB'den çarpıcı fonlama kararı: Haftalık repo ihalesi 300 milyar TL'ye çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık repo ihalesiyle piyasaya sağlayacağı fonlama miktarını artırdı. Banka, finansal piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda likidite yönetimine yönelik yeni adımlar atarken, bankaların kısa vadeli Türk Lirası ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Düzenlemenin piyasalardaki para akışını ve likidite koşullarını desteklemesi bekleniyor.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık repo ihalesinin büyüklüğünü 300 milyar Türk Lirası’na çıkardı. Çarşamba günü gerçekleştirilen haftalık repo ihalesinin tutarı 1 milyar Türk Lirası olmuştu.

Piyasa beklentisi ise yeni ihalenin 100 milyar Türk Lirası büyüklüğünde olması yönündeydi.

FONLAMA MİKTARI ARTIRILDI

TCMB, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite yönetimine ilişkin bir dizi önlem duyurmuştu.

Banka, bu kapsamda haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağını açıklamıştı.

Ayrıca TCMB bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerinin, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceği belirtilmişti.

FONLAMA ARTIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

TCMB’nin haftalık repo ihalesinde sağlayacağı fonlama miktarını artırması, bankaların Merkez Bankası’ndan daha fazla Türk Lirası borçlanabilmesinin önünü açıyor. Böylece piyasadaki likiditenin (bankaların ve finansal sistemin kullanabileceği hazır para miktarının) artırılması hedefleniyor. Bu adım, bankaların kısa vadeli para ihtiyacını karşılamasını kolaylaştırırken, finansal piyasalardaki para akışının desteklenmesi anlamına geliyor.

İlgili Konular: #türk lirası #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #fon

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