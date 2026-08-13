TCMB'den yılın üçüncü Enflasyon Raporu Toplantısı: Enflasyon tahminleri yeniden yükseltildi

TCMB Başkanı Fatih Karahan, makroekonomik görünüm ve para politikası duruşuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun sunumuna başladı. Enflasyonla mücadelede gerçekçi bir zemin çerçevesinde sıkı para politikası duruşunun korunacağına işaret edilen toplantıda, Banka'nın enflasyon görünümüne ilişkin yeni tahminleri kamuoyu ile paylaşılıyor.

İKİNCİ RAPORDA TAHMİNLER YÜKSELTİLMİŞTİ

Şubat ayında yayımlanan ilk Enflasyon Raporu'nda 2026 yılı için yüzde 16 olarak belirlenen yıl sonu enflasyon hedefi, mayıs ayındaki ikinci raporda makroekonomik riskler ve fiyatlama katılığı doğrultusunda yukarı yönlü revize edilmişti. TCMB, yılın ikinci raporunda 2026 yılı enflasyon beklentisini yüzde 24'e, 2027 yılı beklentisini yüzde 9'dan yüzde 15'e, 2028 yılı ara hedefini ise yüzde 8'den yüzde 9'a çıkarmıştı. Fatih Karahan, söz konusu raporda 2026 sonu için tahmin aralığı iletişimine de ara verildiğini duyurmuştu.

TAHMİNLER YENİDEN YÜKSELTİLDİ

TCMB'nin üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2026 yılı için daha önce yüzde 24 olarak açıklanan enflasyon tahmini yüzde 28'e yükseltildi.

2027 yılı için daha önce yüzde 15 olarak belirlenen tahmin ile 2028 yılı için yüzde 9 olarak açıklanan ara hedef ise değiştirilmeyerek sabit bırakıldı.