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TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara'dan faiz tahmini: 'Fon krizinin hemen ardından...'

TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara'dan faiz tahmini: 'Fon krizinin hemen ardından...'

5.10.2026 16:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara'dan faiz tahmini: 'Fon krizinin hemen ardından...'

TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, fon krizinin ekonomide yavaşlamayı belirginleştireceğini öne sürdü. Kara, talepteki yavaşlamanın enflasyonu dizginleyeceğini ve ekim ayında faiz indiriminin başlayacağını belirtirken, büyüme beklentisini de aşağı çekti.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, fon krizinin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kara, kriz sonrasında talepte yavaşlama beklediğini, bunun enflasyon üzerindeki baskıyı azaltacağını ve faiz indirimlerinin ekim ayında başlayacağını öngördüğünü belirtti.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda daha önce dile getirdiği beklentilerinde değişiklik olmadığını ifade ederek piyasanın da bu görüşe yaklaştığını söyledi.

'TAHMİNLERİMİ AYNEN KORUYORUM'

Kara, fon krizinin ardından yaptığı ilk değerlendirmede talebin yavaşlayacağını ve bunun enflasyonu dizginleyeceğini öngördüğünü hatırlattı.

Kara, “Fon krizinin hemen ardından yaptığım paylaşımda talebin yavaşlayacağını, bunun enflasyonu dizginleyeceğini ve ekimde faiz indiriminin başlayacağını yazmıştım. Tahminlerimi aynen koruyorum. Piyasa da bu görüşe yakınsıyor” ifadelerini kullandı.

BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 2,3’E ÇEKTİ

Kara, fon krizinin ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmesinin büyüme beklentisine de yansıdığını belirtti.

30 Eylül’de yaptığı paylaşımda likidite, varlık ve güven kanalları üzerinden ekonomideki yavaşlamanın daha belirgin hale geleceğini öngördüğünü hatırlatan Kara, geçen sürede yaşanan gelişmelerin bu görüşünü güçlendirdiğini ifade etti.

Kara, büyüme tahminini yüzde 2,8’den yüzde 2,3’e çektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Fon krizinin hemen ardından yaptığım yorumda likidite, varlık ve güven etkisi üzerinden ekonomideki yavaşlamanın belirginleşeceğini öngörmüştüm.

Geçen zaman içindeki gelişmeler bu görüşümü giderek güçlendirdi.

Bu yılın toplamına dair büyüme tahminimi yüzde 2,8'den yüzde 2,3'e çekiyorum.”

İlgili Konular: #faiz #TCMB #Hakan Kara

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