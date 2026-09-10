Cumhuriyet Gazetesi Logo
TCMB Eylül 2026 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Eylül ayı faiz kararı ne olacak?

TCMB Eylül 2026 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Eylül ayı faiz kararı ne olacak?

10.09.2026 09:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TCMB Eylül 2026 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Eylül ayı faiz kararı ne olacak?

TCMB Eylül 2026 faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Merkez Bankası’nın politika faizinde değişikliğe gidip gitmeyeceği yatırımcılar ve piyasalar tarafından merak ediliyor. Peki, TCMB Eylül 2026 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Eylül ayı faiz kararı ne olacak?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Peki, TCMB Eylül 2026 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Eylül ayı faiz kararı ne olacak?

TCMB FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TCMB Para Politikası Kurulu, Eylül ayı toplantısını 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak.

Image

EYLÜL AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE?

AA Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistlerin büyük bölümü politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor. Ankete katılan 25 ekonomistten 24'ü faiz değişikliği öngörmezken, 1 ekonomist 100 baz puanlık indirim bekliyor.

TEMMUZ AYINDA FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, Temmuz ayındaki toplantıda politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Gecelik vadede borç verme faizi yüzde 40, borçlanma faizi ise yüzde 35,5 seviyesinde tutulmuştu.

İlgili Konular: #merkez bankası #TCMB #Faiz kararı

İlgili Haberler

KPSS 2026/2 kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? 2026 memur alımı ne zaman yapılacak?
KPSS 2026/2 kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? 2026 memur alımı ne zaman yapılacak? KPSS 2026/2 kapsamında yapılacak ikinci merkezi yerleştirme için geri sayım başladı. Peki, KPSS 2026/2 kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? 2026 memur alımı ne zaman yapılacak?
Apple iPhone 18 Pro ve Pro Max ne zaman satışa çıkacak? iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı belli oldu mu?
Apple iPhone 18 Pro ve Pro Max ne zaman satışa çıkacak? iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı belli oldu mu? Apple’ın yeni iPhone modelleri için geri sayım sona erdi. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in tanıtımının ardından gözler satış tarihine ve Türkiye fiyatına çevrildi. Peki, Apple iPhone 18 Pro ve Pro Max ne zaman satışa çıkacak? iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı belli oldu mu?
1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İlk Evim konut kredisi şartları neler?
1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İlk Evim konut kredisi şartları neler? İlk kez ev sahibi olmak isteyen yurttaşların yakından takip ettiği yüzde 1,20 faizli İlk Evim konut kredisi için başvuru tarihi merak ediliyor. Peki, 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İlk Evim konut kredisi şartları neler?