Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Peki, TCMB Eylül 2026 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Eylül ayı faiz kararı ne olacak?
TCMB FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TCMB Para Politikası Kurulu, Eylül ayı toplantısını 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak.
EYLÜL AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE?
AA Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistlerin büyük bölümü politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor. Ankete katılan 25 ekonomistten 24'ü faiz değişikliği öngörmezken, 1 ekonomist 100 baz puanlık indirim bekliyor.
TEMMUZ AYINDA FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası, Temmuz ayındaki toplantıda politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Gecelik vadede borç verme faizi yüzde 40, borçlanma faizi ise yüzde 35,5 seviyesinde tutulmuştu.