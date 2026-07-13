TCMB mayıs ayı ödemeler dengesini açıkladı: Rezervlerdeki düşüş 3 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler hesabı mayısta 1 milyar 459 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla kaydetti.

Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti.

YILLIK CARİ AÇIK 37,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yıllıklandırılmış verilere göre, mayıs ayı itibarıyla cari açık yaklaşık 37,3 milyar dolar oldu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 74,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, hizmetler dengesi 62,5 milyar dolar fazla verdi.

Aynı dönemde birincil gelir dengesi 24,1 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,3 milyar dolar açık kaydetti.

HİZMET GELİRLERİ 5,2 MİLYAR DOLARI AŞTI

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler mayıs ayında 5 milyar 207 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu kalemde taşımacılık hizmetlerinden elde edilen net gelir 2 milyar 243 milyon dolar, seyahat gelirlerinden sağlanan net gelir ise 3 milyar 815 milyon dolar oldu.

CARİ AÇIĞIN FİNANSMANINDA KREDİLER ÖNE ÇIKTI

Yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına mayıs ayı itibarıyla;

Net doğrudan yatırımlar: 1,8 milyar dolar

1,8 milyar dolar Net portföy yatırımları: 5,3 milyar dolar

5,3 milyar dolar Krediler: 46,7 milyar dolar

46,7 milyar dolar Ticari krediler: 200 milyon dolar

katkı sağladı.

Buna karşılık net efektif ve mevduatlar cari dengeyi 18,8 milyar dolar negatif etkiledi.

Merkez Bankasının döviz cinsinden net rezervlerinde ise 32,3 milyar dolarlık azalış gerçekleşti.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA NET ÇIKIŞ YAŞANDI

Mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 455 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Yurtdışı yerleşiklerin Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımlar 296 milyon dolar artarken, yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki doğrudan yatırımları 751 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul yatırımlarında ise yurtiçi yerleşikler yurtdışında 143 milyon dolar tutarında gayrimenkul alırken, yurtdışı yerleşikler Türkiye'de 184 milyon dolar net gayrimenkul yatırımı gerçekleştirdi.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 3,1 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

Portföy yatırımları mayıs ayında 3 milyar 69 milyon dolar tutarında net çıkış verdi.

Bu dönemde yurtdışı yerleşikler;

Hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 2 milyar 786 milyon dolar

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasında 287 milyon dolar

net satış gerçekleştirdi.

Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarında ise yurtdışı yerleşikler, bankalar ve diğer sektörlerin ihraçlarında sırasıyla 562 milyon dolar ve 860 milyon dolar net alım yaparken, genel hükümet ihraçlarında 169 milyon dolar net satış yaptı.

KREDİ KULLANIMI SÜRERKEN REZERVLER AZALDI

Mayıs ayında yurtdışından kredi kullanımında bankalar 2 milyar 653 milyon dolar, diğer sektörler ise 755 milyon dolar net kredi kullandı. Genel hükümet ise 180 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar kalemi altında yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 1 milyar 775 milyon dolar ve 1 milyar 754 milyon dolar artarken, toplam net artış 3 milyar 529 milyon dolar oldu.

Resmi rezervlerde ise mayıs ayında 3,3 milyar dolarlık net azalış kaydedildi.