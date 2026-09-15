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TCMB rezervlerinde düşüş sürüyor: Üç haftada 4,6 milyar dolarlık kayıp

TCMB rezervlerinde düşüş sürüyor: Üç haftada 4,6 milyar dolarlık kayıp

15.09.2026 12:21:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TCMB rezervlerinde düşüş sürüyor: Üç haftada 4,6 milyar dolarlık kayıp

TCMB’nin toplam rezervlerinde düşüş üçüncü haftaya taşındı. Tarihi zirvesinden bu yana önemli ölçüde gerileyen rezervlerdeki son haftalık değişim dikkat çekerken, piyasalarda Merkez Bankası’nın rezerv görünümü yeniden gündeme geldi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 11 Eylül 2026 ile sona eren haftada gerilemesini sürdürdü. Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 4 Eylül haftasında 184,3 milyar dolar olan toplam rezervler, 11 Eylül haftasında 183,8 milyar dolara indi.

Böylece TCMB rezervlerindeki düşüş üçüncü haftaya taşınırken, rezervler tarihi zirvesinin yaklaşık 34,4 milyar dolar altında kaldı.

REZERVLER ÜÇ HAFTADIR GERİLİYOR

Temmuz ayından itibaren toparlanma eğilimine giren toplam rezervler, 21 Ağustos haftasında 188,4 milyar dolara kadar yükseldi. Bu seviyenin ardından rezervlerde yeniden düşüş başladı.

Toplam rezervler 28 Ağustos haftasında 188,2 milyar dolar, 4 Eylül haftasında 184,2 milyar dolar, 11 Eylül haftasında ise 183,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Böylece TCMB'nin toplam rezervleri üç hafta üst üste gerilemiş oldu.

TARİHİ ZİRVE 218,2 MİLYAR DOLARDI

TCMB'nin toplam rezervleri 30 ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Rezervler daha sonra düşüşe geçerek 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolara kadar geriledi. Temmuz ayından itibaren yeniden yükselişe geçen rezervler, ağustos ayında 188,4 milyar dolara kadar çıktıktan sonra tekrar düşüş eğilimine girdi.

11 Eylül itibarıyla toplam rezervler, tarihi zirvenin yaklaşık 34,4 milyar dolar altında bulunuyor.

İlgili Konular: #TCMB #rezerv

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