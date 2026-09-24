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TCMB rezervlerinde sert düşüş: Toplam tutar ne kadar oldu?

TCMB rezervlerinde sert düşüş: Toplam tutar ne kadar oldu?

24.09.2026 15:50:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TCMB rezervlerinde sert düşüş: Toplam tutar ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında düşüş kaydetti. Bu dönemde brüt döviz rezervleri gerilerken, altın rezervleri yükseldi. Böylece döviz rezervlerindeki azalış, altın rezervlerindeki artışın üzerinde gerçekleşti ve toplam rezervlerde düşüş yaşandı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azalarak 174 milyar 405 milyon dolara geriledi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 62,8 MİLYAR DOLARA İNDİ

18 Eylül itibarıyla TCMB'nin brüt döviz rezervleri 5 milyar 636 milyon dolar azalarak 62 milyar 808 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 11 Eylül'de 68 milyar 444 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 317 milyon dolar artış gösterdi.

11 Eylül'de 110 milyar 280 milyon dolar olan altın rezervleri, 18 Eylül itibarıyla 111 milyar 597 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 174,4 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azaldı.

Toplam rezervler 11 Eylül'deki 178 milyar 724 milyon dolar seviyesinden 174 milyar 405 milyon dolara geriledi.

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