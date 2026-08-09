'Tebligat bana ulaşmadı' dedi... Mahkemeden milyonlarca kiracıyı ilgilendiren karar

Kira alacağı nedeniyle başlayan bir icra takibinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi dikkat çekici bir karar aldı.

Kararda, borçlunun UYAP Vatandaş Portal üzerinden icra dosyasındaki belgeleri incelemesinin, takipten haberdar olduğunun göstergesi kabul edildi.

Bu nedenle “Tebligat elime ulaşmadı, yasal sürem başlamadı” düşüncesinin her durumda geçerli olmayabileceğine dikkat çekildi.

Kira uyuşmazlıklarında büyük önem taşıyan ödeme emri, tebligat ve itiraz süreleri özellikle icra takiplerinde ciddi hukuki tartışmalara yol açabiliyor.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Dava, İstanbul'da bulunan bir taşınmazın kiralanmasının ardından kira bedelinin zamanında ödenmediği iddiasıyla başladı.

Taşınmaz kiraya verildi ancak kiracının kira bedelini zamanında ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı.

İcra takibi kapsamında kiracıya ödeme emri gönderildi. Ancak kiracı, yapılan tebligatın kendisine ulaşmadığını öne sürdü.

İLK DERECE MAHKEMESİ KİRACIYI HAKLI BULDU

Kiracı tarafı, takipten daha sonra ve tesadüfen haberdar olduğunu belirterek tebligatın usulsüz olduğunu savundu ve tebliğ tarihine itiraz etti.

İlk derece mahkemesi, kiracı tarafının yaptığı başvuruyu değerlendirerek tebligatın usulsüz olduğu yönünde karar verdi.

İSTİNAF KARARI KALDIRDI

Ev sahibi tarafı ise ilk derece mahkemesinin kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi dosyayı yeniden değerlendirdi ve ilk derece mahkemesinden farklı bir sonuca ulaştı.

İstinaf incelemesinde özellikle kiracının UYAP Vatandaş Portal üzerinden icra dosyasına yaptığı girişler ve dosyadaki belgeleri hangi tarihlerde görüntülediği ele alındı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin şikâyetin kabulü yönündeki kararını isabetsiz buldu.

BirGün'ün aktardığına göre; İstinaf mahkemesi, şikâyetin süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğine karar verdi.

Böylece ilk derece mahkemesinin kararı kaldırıldı.

Kararla birlikte kiracının tebligata ilişkin itirazı sonuç doğurmadı ve icra takibinde ev sahibi tarafı lehine önemli bir hukuki sonuç ortaya çıktı.