TEGV'den iklim koruyucuları yetişiyor projesi

02 Haziran 2022 Perşembe, 12:40

TEGV, QNB Finansbank iş birliğiyle 31 Mayıs’ta Mardin’de ‘İklim Koruyucuları Yetişiyor’ projesini tanıttı.TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ve QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte çocukların iklim krizindeki önemli rolüne dikkat çekmenin yanı sıra banka, yeni kömür yatırımlarını finanse etmeyeceğine dair taahhüdünü de açıkladı.

Eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olduklarını vurgulayan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı,"Sivil toplum kuruluşu olarak ülkemizin 24 ilindeki 55 etkinlik noktamızda ilköğretim çağındaki çocuklarımıza ücretsiz nitelikli eğitim desteği sağlıyoruz. Matematik, Fen, Bilişim, Okuma, Sanat ve İngilizce ana etkinlik programlarımızın yanı sıra çocuklarımızı yeni çağın gerekliliklerini içeren programlar ile de buluşturuyoruz. Bilindiği gibi ekoloji ve çevre tartışmaları dünyada giderek daha fazla ağırlık kazanıyor" dedi.

Sözlerinin devamında Tosyalı,"İklim değişikliği, yaşam zincirlerinin tahribatı, tarım topraklarının azalması, artan enerji ihtiyacı, kirlilik, kuraklık gibi meseleler, insanlığın aslında bir bütün olarak bazı önemli dönüşümlerin eşiğinde olduğuna işaret ediyor. TEGV olarak biz de bugün eğitim verdiğimiz çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak için onların sorumlu karar alma, problem çözme ve tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Yakın gelecekte gelişmiş ve sürdürülebilir toplumların, karşılaştıkları sorunlara mantığa ve bilime dayalı çözümler üretebilen bireylerden oluşan toplumlar olacağına inanıyoruz. Bu nedenle, çocuklarımızın, Birleşmiş Milletlerin de sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında bulunan İklim konusunu şimdiden derinlemesine ele almaları, problem alanlarını görmeleri, çözüm için proje geliştirmeleri hem anlamlı bir öğrenme süreci tecrübe etmelerini, hem de yaşanabilir bir çevre için sorumluluk almalarını sağlıyor. QNB Finansbank’ın verdiği destek hem bizler için hem de gelecek nesillerin bilinçli yetişmesi için çok değerli. Gelecek nesillerin bilinçli yetişmesine katkı sağlayacak bu değerli destekleri için QNB Finansbank’a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan da şu değerlendirmeyi yaptı: “Bankanın genel müdürü olduktan sonraki ilk etkinliğimde sürdürülebilirlik ve çocuk odaklı bir çalışmayı özellikle seçtim. Çocukları geleceğe hazırlamak bizim için çok önemli. Minik Eller Büyük Hayaller Sosyal Sorumluluk Platformu bu alanda birçok proje gerçekleştiriyor. Bugün buna bir yenisini daha ekliyoruz. Yine eğitime verdiğimiz önem, iklim krizine dikkat çekmek ve somut adımlar atmak için bütünleşik bir yaklaşımla ilerliyoruz. Amacımız, zaten iklim krizinin farkında olan çocuklarımızın bu konuda somut adımlar atabilmeleri için gerekli desteği sağlamak."

QNB Finansbank’ın 2015 yılında hayata geçirdiği Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında, TEGV iş birliğiyle hayat geçen ‘İklim Koruyucuları Yetişiyor’ projesinde, aralarında finansçıların da bulunduğu 70 gönüllünün eğitmenin de dahil olduğu ve 13 şehirde eğitimleri gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde Mardin’de eğitim gören çocuklar projelerini anlatarak hem bulundukları bölge hem de dünya için ürettikleri çevre çözümlerini uygulamalı olarak anlattı.

Proje ile; çocukların gerçek yaşamlarıyla bağlantı kurmalarını sağlayarak, iklim konusunda derinlemesine düşünmeleri ve bilgi edinmeleri, tasarım odaklı düşünerek proje fikirleri ve prototipleri oluşturmaları amaçlanıyor. Yine çocukların yaşadıkları bölgenin ve çevrenin sorunlarını tespit ederek çözüm yolları geliştirebilme becerisi, proje üretme deneyimi kazanmaları ve kalıcı öğrenmeyi pekiştirme yeteneği kazanması hedefleniyor. Proje tabanlı öğrenme siteminin benimsendiği ‘İklim Koruyucuları Yetişiyor’ projesi çocuklara; ihtiyaca göre birçok farklı öğrenme ve çalışma yöntemini kullanarak yeni fikirler içeren projeler geliştirme, araştırma konusunda beceri kazanma ve yeni fikirlerin üretilip, uygulanmasına dayalı kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

MİNİK ELLER BÜYÜK HAYALLER SOSYAL SORUMLULUK PLATFORMU HAKKINDA

2015 yılında kurulan ve 4-14 yaş arası çocuk ve gençleri odağına alan Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu altında başlatılan projelerde, çocukların yenilikçi, yaratıcı, analitik, güvenilir, teknolojik, çözümcü, farklı düşünen ve pozitif kişilik özelliklerine sahip olmalarına destek verilmesi hedefleniyor. Bu amaçla matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadar yaklaşık 565 binden fazla çocuğa ulaşılan platform kapsamında; 2015 yılında Habitat ve Microsoft iş birliği başlayan kodlama eğitimleri 2019 yılından itibaren Minik Eller Kod Yazıyor projesi ile devam ediyor. 7 yıldır süren kodlama eğitimleri pandemi sürecinde de online platforma taşındı. 8-14 yaş arası çocuklar, Scratch eğitimlerine www.minikellerkodyaziyor.com web sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişebiliyorlar. Bugüne kadar Minik Eller Kod Yazıyor projesiyle Türkiye ve yurt dışı şehirlerinin bazılarında 45 binden fazla çocuğa ulaşılarak 345 bin saate yakın kodlama eğitimi verildi.