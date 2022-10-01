Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı duyurdu: Alkol fiyatlarına zam geldi

01 Ekim 2022 Cumartesi, 09:21

Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından birçok alkol grubuna zam geldiğini duyurdu.

Dündar'ın paylaşımı şöyle: