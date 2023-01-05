Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu: Bir içki grubuna daha zam!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Mey Diego diğer adı ile yeni rakıya zam geldiğini duyurdu.
2023 yılının ilk günlerinde zamlar belirlenmeye başlandı.
Bu yıl için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22.30 olarak belirlenmişti. ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenince bira ve sigaradan sonra bir içki grubuna daha zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından Mey Diego diğer adı ile yeni rakıya zam geldiğini açıkladı.
Dündar zamlı listeyi Twitter hesabından şöyle paylaştı.
Mey Diego diğer adı ile yeni rakı ya #ZamGeldi pic.twitter.com/FMYb3NXsKZ— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 5, 2023
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