Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu: Bir içki grubuna daha zam!

05 Ocak 2023 Perşembe, 13:20

2023 yılının ilk günlerinde zamlar belirlenmeye başlandı.

Bu yıl için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22.30 olarak belirlenmişti. ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenince bira ve sigaradan sonra bir içki grubuna daha zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından Mey Diego diğer adı ile yeni rakıya zam geldiğini açıkladı.

Dündar zamlı listeyi Twitter hesabından şöyle paylaştı.