Teknoloji devleri milyarlarca dolar borçlandı: Yapay zekâ yatırımları endişe yaratıyor

Yapay zekâ yatırımlarını hızlandıran teknoloji devlerinin veri merkezleri ve yüksek kapasiteli bilgi işlem altyapısı için gerçekleştirdiği milyarlarca ABD Doları tutarındaki harcamalar, kredi piyasalarında endişeleri artırdı. Şirketlerin bu yatırımları büyük ölçüde borçlanmayla finanse etmesi, yatırımcıların teknoloji sektöründeki kredi risklerini daha yakından takip etmesine neden oldu.

Financial Times'ın LSEG verilerine dayandırdığı haberine göre Oracle, SpaceX, Alphabet, Amazon, Meta, Broadcom ve Nvidia'nın borçlarına bağlı kredi temerrüt takası (CDS) primleri son günlerde tarihi seviyelere yükseldi.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI BORÇ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Veri merkezleri, çip üretimi, bilgisayar belleği ve yapay zekâ modellerine yönelik yüz milyarlarca ABD Doları tutarındaki yatırımların borçlanmayla finanse edilmesi, kredi piyasalarında temkinli görünümü güçlendirdi.

Sona Asset Management Yatırım Direktörü John Aylward, kredi piyasalarının belirsizliklere karşı son derece hassas olduğunu belirterek, yapay zekâ yatırımlarının finansmanındaki hız ve maliyet belirsizliğinin yatırımcı güvenini zedelediğini ifade etti.

META'NIN BORÇLANMA MALİYETİ YÜKSELDİ

Yapay zekâ yatırımlarına yönelik finansman maliyetindeki yükselişin en dikkat çekici örneklerinden biri Meta'da görüldü.

Şirketin Teksas'ta kuracağı veri merkezi için sağladığı 12 milyar ABD Doları tutarındaki finansmanın maliyeti, yatırım yapılabilir seviyenin altındaki şirket tahvillerine yakın düzeye çıktı.

John Aylward, söz konusu finansmanın "B-" kredi notuna sahip işlemlere yakın seviyelerde fiyatlanmasını dikkat çekici olarak değerlendirdi.

ORACLE'IN CDS PRİMİ REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Kredi riskindeki artışın en belirgin hissedildiği şirketlerden biri Oracle oldu.

Şirketin 5 yıllık CDS primi pazartesi günü 215 baz puana yükseldi. Bu oran yıl başında 144 baz puan seviyesinde bulunuyordu.

Buna göre yatırımcılar, Oracle'ın 10 milyon ABD Doları tutarındaki borcunu temerrüt riskine karşı sigortalayabilmek için yıllık 215 bin ABD Doları ödemek zorunda kalıyor.

Oracle, geçen ay veri merkezi yatırımlarını finanse etmek amacıyla gelecek bir yıl içinde 70 milyar ABD Doları yatırım yapacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından S&P Global Ratings, yapay zekâ yatırımlarının kârlılığa dönüş sürecindeki belirsizlikleri gerekçe göstererek şirketin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin yalnızca bir kademe üzerindeki "BBB-" seviyesine indirmişti.

Neuberger Berman Küresel Yatırım Yapılabilir Kredi Eş Başkanı David Brown ise piyasanın en önemli sorusunun sermaye harcamalarının ne kadar süre artmaya devam edeceği ve şirketlerin yeniden ne zaman pozitif nakit akışı üretmeye başlayacağı olduğunu belirtti.

NVIDIA'NIN KREDİ RİSKİ DE REKOR KIRDI

Kredi riskindeki yükseliş Oracle ile sınırlı kalmadı.

Nvidia'nın 5 yıllık CDS primi de 79 baz puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Şirketin, OpenAI'ın Ohio'da planladığı 10 gigavat kapasiteli veri merkezi projesinin finansmanına destek vermek amacıyla yaklaşık 250 milyar ABD Doları tutarında bir garanti üzerinde görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.

Konuya ilişkin Nvidia ve OpenAI tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ALPHABET'İN NAKİT AKIŞI İLK KEZ NEGATİFE DÖNDÜ

Geçen yıl kasım ayında işlem görmeye başlayan Alphabet CDS'leri de pazartesi günü 67 baz puanla rekor seviyeye yükseldi.

Şirketin serbest nakit akışı ikinci çeyrekte halka arzından bu yana ilk kez negatif bölgeye geçti.

DWS Group Amerika Sabit Getirili Menkul Kıymetler Başkanı George Catrambone, yatırımcıların yatırım yapılabilir kredi notuna sahip şirketlerin temerrüde düşme ihtimalini düşük gördüğünü ancak CDS işlemlerini olası kredi notu indirimleri ve piyasa dalgalanmalarına karşı korunma amacıyla kullandığını söyledi.

Catrambone, bilanço döneminde açıklanan yüksek sermaye harcamalarının yatırımcıların riskten korunma ihtiyacını artırdığını vurguladı.

UZMANLAR CDS AÇIKLAMASI

Uzmanlara göre teknoloji şirketlerinin yüksek borçlanmasına rağmen bu yatırımların gelir üretme kapasitesi henüz netleşmediği için kredi piyasalarındaki baskı sürüyor.

Société Générale ABD Hisse Senedi Stratejisi Başkanı Manish Kabra, büyük bulut bilişim ve veri merkezi şirketlerinin değerlendirilmesinde hisse başına kârdan ziyade CDS göstergelerinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Kabra, yapay zekâ yatırımlarına yönelik sermaye harcamalarının şirketlerin nakit üretiminden daha hızlı arttığını ve bunun serbest nakit akışlarını ekonomik döngünün en düşük seviyelerine yaklaştırdığını ifade etti.