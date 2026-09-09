Tekstilci 4 yılda 364 bin istihdam kaybına karşı önlem için yeni politika bekliyor: Sanayici ‘üzülerek izliyor’

Hazırgiyim ve tekstil sanayicileri orta vadeli programda üretim ortamını desteklemeye ilişkin bir vizyon görmüyor. 2022-2026 Haziran için 364 bin kişilik istihdam ve 10 bin 497 işletme kaybı ifade edilen sektörlerde, gözler Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) 38 maddelik yeni bir teşvik sistemi önerisini değerlendirmeye alan Saray’a çevrildi.

Müşterek Başkan Toygar Narbay, destek düzenlemelerinin yapılmaması durumunda pazar kaybedileceğini, üreticilerin stratejik müdahale olarak butikleşeceğini, bunun da cirolar korunmaya çalışılırken istihdam kaybına yol açacağını söyledi. Narbay politikalarda sanayisizleşme tercihinin Türkiye’nin geleceği için büyük tehlike olduğunu vurguladı.

TGSD yöneticileri sektörün mevcut tablosunu paylaşmak ve Türkiye sanayisinin karşı karşıya olduğu yapısal riskleri değerlendirmek üzere dün basınla bir araya geldi. 2022-2026 döneminde oluşan maliyetlerin rekabet gücünü kırdığını vurgulayan Narbay, bu dönemde ücretlerin 5.1 kat, finansman maliyetlerinin 4.1 kat, enflasyonun 3.8 kat artarken paritenin 2.5 kat artmasının ciddi bir makas oluşturduğunu belirtti.

Narbay, OVP’de “olması gereken” kur tespitinin yapıldığını ifade etse de “Geçmişten gelen ciddi bir değerlenme var. Bu fark ortadan kaldırılmadığı için önümüzdeki üç yılda rekabetçilik açısından zorlanacağımız bir dönem bizi bekliyor” dedi.

Ülkenin geçmişte yaklaşık 12 milyar dolar olan faiz ödemesinin de 60 milyar dolara ulaştığını belirten Narbay Türk ihracatçısının küresel rekabetteki yarışa her gün 10 puan geriden başladığını söyledi.

Tüm sektörler adına da konuşan Narbay mal ihracatının milli gelire oranının 2025’te yüzde 17.1 iken yeni OVP’de bu payın 2029’da yüzde 14.2 öngörülmesine; 2028 tahmininin de 1.9 puan geri çekilmesine dikkat çekti. “Bu, sanayisizleşmeyi doğruluyor. Şu anda tamamen hizmetlere dayalı bir büyüme stratejisiyle gidiliyor, bunu üzülerek izliyorum” diyen Narbay OVP’de yüksek teknoloji için desteğin öne çıktığını ama sanayinin çoğunluğu için bir yaklaşım görmediklerini belirtti. Narbay şunları ekledi: “Ben OVP’nin mesajını ‘İstihdamı ve pazarı olabildiğince koru; ben seni bunun için destekleyeceğim ama bu süreçte dönüş’ şeklinde okuyorum. Ancak bu, bizim strateji haritamızla örtüşmüyor. Bizim amacımız hem değeri artırmak hem de hacmi artırmak.”

TGSD’DEN ÖNERİLER:

- Net ihracata verilen kur dönüşüm desteğinin yüzde 10’a çıkması.

- Reeskont faizlerinin politika faizinin yüzde 50’sine sabitlenip tahsilatın vade sonuna kaydırılması.

- Büyük İşletmeleri Geliştirme Başkanlığı’nın kurulması.

- Eximbank kredi/ihracat oranının 2018’deki yüzde 16.5 seviyesine çıkarılması.