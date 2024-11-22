Temizlediği silahtan kurşunla çocuğu yaralamıştı: O polise tutuklama!
Aksaray'da temizlediği tabancanın ateş alması sonucu bir çocuğun yaralanmasına neden olan polis memuru tutuklandı.
Aksaray merkeze bağlı Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında yaşanan olayın ardından gözaltına alınan polis memuru G.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen polis memuru, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 8 yaşındaki E.C.D'nin taburcu edildiği öğrenildi.
Aksaray'da 20 Kasım'da, polis lojmanlarında görevli polis memuru G.Ö'nün temizlediği tabancanın ateş alması sonucu, karşısındaki E.C.D. (8) bacağından yaralanmıştı. Polis memuru, gözaltına alınmıştı.
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