Temmuz ayında en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu: Birinci sıra şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026'ya ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre aylık bazda en yüksek reel getiri mevduat faizinde gerçekleşirken, külçe altın yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu. Yıllık bazda ise en yüksek reel getiri külçe altında görüldü.

AYLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ MEVDUAT FAİZİNDE

Temmuz ayında en yüksek reel getiri, mevduat faizi (brüt) yatırımında gerçekleşti.

Mevduat faizi, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,55, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,29 reel getiri sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 1,15 ve Amerikan Doları yüzde 0,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna karşılık Euro yüzde 0,62, BIST 100 endeksi yüzde 2,36 ve külçe altın yüzde 4,55 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,89 oranında reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 0,03, Euro yüzde 0,87, BIST 100 endeksi yüzde 2,61 ve külçe altın yüzde 4,79 oranında kaybettirdi.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE DE MEVDUAT FAİZİ ÖNE ÇIKTI

Üç aylık değerlendirmede de en yüksek reel getiri mevduat faizinde gerçekleşti.

Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,70 reel getiri sağladı.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,94, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,61 oranında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

ALTI AYLIK DÖNEMDE EN ÇOK KAZANDIRAN YİNE MEVDUAT FAİZİ

Altı aylık değerlendirmede mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,99 oranında reel getiri sağlayarak yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı oldu.

Bu dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20,22 oranında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise tablo değişti. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,37, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,05 reel getiri sağlayarak yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 5,88, DİBS yüzde 4,26 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,74 oranında reel getiri sağladı.

Aynı dönemde Amerikan Doları yüzde 8,43, Euro ise yüzde 10,49 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 2,73, DİBS yüzde 1,16 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,28 oranında reel getiri sağladı. Amerikan Doları yüzde 11,16, Euro ise yüzde 13,15 oranında yatırımcısına kaybettirdi.