TEPAV perakende güven endeksini yayımladı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 10:03

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksinin 147. sayısı yayımlandı.Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksinin TEPE, Mart 2022’de bir önceki aya göre 3,2 puanlık azalış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 6,9 puanlık artışla -12,7 puan değerini aldı. İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler geçen yıla kıyasla kötüleşti.

TEPE, Mart 2022’de bir önceki aya göre 3,2 puanlık azalış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 6,9 puanlık artışla -12,7 puan değerini aldı. Mart 2022’de TEPE anketine katılan perakendecilerin yüzde 63,4’ü geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtirken, bu oran Şubat 2022’de yüzde 42,8 seviyesindeydi. “Mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektörü Mart ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Mart ayı perakende güveninde en fazla artış Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görüldü.

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi geçen aya ve geçen yıla kıyasla arttı. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Mart 2022’de -7,6 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 3,0 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 9,7 puan arttı.

İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler geçen yıla kıyasla kötüleşti. İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Mart 2022’de -61,8 puan değerini alarak Şubat 2022’ye göre 1,0 puan artarken, Mart 2021’e göre 15,8 puan azaldı.

Önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklentisi arttı

TEPE anketine soru bazında bakıldığında, Mart 2022’de, “işlerin geçen yıla göre durumu” ve “gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi” dışındaki tüm değerlendirme ve beklentiler Mart 2021’e kıyasla olumlu yönde değişirken, “önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklentisi” ise önemli oranda arttı. Bir önceki aya kıyasla bakıldığında ise “mevcut stok düzeyi”, “önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi” ve “işlerin geçen yıla göre durumu” dışındaki tüm değerlendirme ve beklentiler Şubat 2022’ye kıyasla olumsuz yönde değişirken, “önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklentisi” arttı.