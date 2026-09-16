Tera Portföy'ün fonları temerrüde düştü: Başkanından 'Erdoğan' ve 'spekülasyon' vurgulu açıklama geldi

Borsa İstanbul’da sert düşüşün yaşandığı günün sonunda Tera Portföy, iki fonunda katılma payı iade ödemelerine ilişkin temerrüt oluştuğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)’na bildirdi.

Şirket, aynı zamanda altı fonunda birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esaslarını değiştirdi.

Tera Portföy’ün KAP’a yaptığı bildirimde, kurucusu olduğu Tera Portföy Hisse Senedi Fonu (THF) ve Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu’nda (TP2) katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğu belirtildi. Açıklamada, ilgili fon hesaplarında işlem yapılan aracı kurumlarla mutabakatların ve likidite yönetim sürecinin sürdüğü ifade edildi.

Şirket, gerekli tedbirlerin alındığını ve gelişmeler hakkında yatırımcıların bilgilendirilmeye devam edileceğini açıkladı.

ALTI FONDA ÖDEME SÜRESİ DEĞİŞTİ

Tera Portföy ayrıca Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY), Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon (TMV), Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (TMM), Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (DOH), Tera Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (T3B) ve Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon’da (TRU) yeni uygulamaya geçti.

Söz konusu fonlar arasında TLY, 102 bini aşkın yatırımcısı ve 243,6 milyar liralık büyüklüğüyle öne çıktı.

Daha önce fonların birim pay değerleri her iş günü hesaplanıyor, satım talimatları yine her iş günü kabul ediliyor ve yatırımcılara ödeme T+2 iş gününde yapılıyordu.

Yeni düzenlemeyle birim pay değeri ayda bir kez, ayın 15’inci günü hesaplanacak. Satım talimatları her iş günü alınmaya devam ederken, işlemler değerleme gününde hesaplanan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek. Satım bedelleri ise ilgili fiyat hesaplama tarihini izleyen 10’uncu iş gününde yatırımcılara ödenecek.

Yeni uygulama, 16 Eylül 2026 saat 13.31’den itibaren verilen katılma payı satım talimatları için geçerli olacak.

Tera Portföy, değişikliğin fonların likidite riskini daha etkin yönetmek, yoğun iade taleplerini karşılamak ve portföy varlıklarının yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarında satılmasının önüne geçmek amacıyla yapıldığını bildirdi.

'ERDOĞAN' VE 'SPEKÜLASYON' VURGULU AÇIKLAMA

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de fonlarda yaşanan likidite sıkışıklığının ardından açıklama yaptı.

Tezmen sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Tera Grubu olarak, çeyrek asrı aşan kurumsal duruşumuzla sermaye piyasalarımızda milli bir finans gücü inşa etmek, piyasa istikrarını korumak ve yatırımcılarımızın güvenliğini sağlama misyonuyla hareket ediyoruz.

Son dönemde sektörümüzde zorluk yaşayan Pusula Finans Holding bünyesindeki finansal kuruluşların ve bu kurumlara güvenen binlerce tasarruf sahibinin mağdur olmaması adına, Tera Grubu olarak büyük bir sorumluluk üstlendik. Sistem kilitlenmesin, vatandaşımız zarar görmesin ve ülkemizin finansal altyapısı sarsılmasın diye hiçbir kişisel veya kurumsal ikbal kaygısı gütmeden elimizi taşın altına koyduk.

Ancak ne yazık ki, milletimiz ve finansal sistemimiz adına üstlendiğimiz bu tarihi sorumluluğun hemen ardından; malum şer odaklarının son derece planlı, kasıtlı ve organize bir spekülatif atağına maruz kalmış bulunmaktayız.

İçinde bulunduğumuz bu durum; herhangi bir yerli ya da yabancı finansal kuruluşun tek başına altından kalkamayacağı, tüm piyasayı sirayet altına alma riski taşıyan, olmadık ve emsalsiz büyüklükte yıkım amaçlayan spekülatif bir ataktır.

Finans piyasalarımızda küresel ve geleneksel vesayet odaklarına karşı, yerli ve milli bir anlayışın dengeleri değiştirmesi kritik bir dönüm noktasıdır. Tera Grubu olarak bizler, geliştirdiğimiz yerli finansal modellerle tarihte ilk kez küçük yatırımcımızın ve yerli tasarruf sahibimizin piyasadaki gücünü artırdık.

Açıkça belirtmek isterim ki; bugün karşı karşıya olduğumuz bu devasa saldırının arkasındaki temel sebep, yerli ve milli bir iradenin piyasada derinleşmesi ve milletimizin öz evlatlarının kendi ekonomisinde söz sahibi olmasıdır. Yaşanan bu durum, esasen Portföy Yönetim Şirketimizin belirli fonlarında yaşanan geçici bir likidite sıkıntısından ibarettir.

Türkiye’nin en yüksek sermayeli portföy yönetim şirketi ve en köklü aracı kurumunu bünyesinde barındıran Tera Ailesi, devasa finansal gücü ve sarsılmaz yapısıyla bir bütündür; tüm şirketlerimiz faaliyetlerine aralıksız ve eksiksiz devam etmektedir.

Biz geçmişte de benzer spekülatif hamlelerle, kurgulanmış baskılarla karşı karşıya geldik; ancak her defasında bu badirelerin altından alnımızın akıyla kalkmasını bildik. Ben ve ekibim, bu zorluğun da üstesinden gelecek tüm hazırlıkları yaptık, gerekli önlemleri aldık; eylem planlarımızı adım adım uygulamaya koyuyoruz.

Şunun iyi bilinmesini isterim ki; Grubumuza yönelik bu spekülatif ataklar sürerken, bu süreçte sorumluluk almaktan kaçınan veya sessiz kalanların tutumu bizim kararlılığımızı sarsamayacak; aksine mücadele azmimizi ve direncimizi daha da pekiştirecektir.

Biz sadece şirketlerimizi yönetmek için değil; milletimizin hakkını korumak, Türkiye sermaye piyasasının geleceğini inşa etmek ve ülkemize hizmet etmek adına yola çıktık. Zor zamanlarda sorumluluk almaktan ve memleket yükünü göğüslemekten hiçbir zaman çekinmedik, bugün de çekinmiyoruz. Bizim mücadelemiz sadece finansal göstergelerden ibaret değildir; bu mücadele Türkiye’nin finansal ve ekonomik bağımsızlık mücadelesidir. Karşı karşıya kaldığımız bu saldırı; grubumuzun direncini ve ilkeli duruşunu asla sarsamayacaktır. Biz kocaman bir aileyiz. Dışarıda yürütülen bu spekülatif hamlelere karşı tüm yatırımcılarımızın dik duracağına ve milletimizle bütünleşerek bu süreci aşacağımıza inancım tamdır.

Buradan açıkça ifade etmek isterim ki: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun ülkemizin bağımsızlığı için gece gündüz çalışan ekibine olan saygım, sevgim ve inancım sonsuzdur. Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği milli vizyon doğrultusunda, sadece finansal alanda değil, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her platformda ve her sorumluluk kademesinde yerli ve milli duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm düzenleyici ve denetleyici kurumlarımızın, piyasa düzenini, finansal istikrarı ve yerli yatırımcının hakkını gözeterek bu olağan dışı hareketlere karşı gerekli adımları atacağına inanmak istiyoruz.

Biz buradayız; Türk ekonomisi için, milletimizin refahı için, Türkiye’nin yarınlarında daha büyük sorumluluklar üstlenmek ve bu ülkeye her alanda hizmet etmek için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Sermaye piyasamızın ve grubumuzun alçakça kurgulanan bu spekülatif saldırılardan da güçlenerek çıkacağına olan sarsılmaz inancımla, tüm çalışma arkadaşlarıma, sabır gösteren kıymetli yatırımcılarımıza ve bizlere güvenen vatandaşlarımıza teşekkür ederim"