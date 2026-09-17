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Tera Yatırım gelişmesi sonrası Beşiktaş hisselerinde sert düşüş

Tera Yatırım gelişmesi sonrası Beşiktaş hisselerinde sert düşüş

17.09.2026 16:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Tera Yatırım gelişmesi sonrası Beşiktaş hisselerinde sert düşüş

Beşiktaş Futbol Yatırımları’nın Borsa İstanbul’da işlem gören BJKAS paylarında sert düşüş yaşandı. Tera Yatırım’ın Beşiktaş’a sponsor olmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçerken, hissede günlük kayıp yüzde 9,75’e ulaştı. BJKAS paylarında son dönemde çeşitli piyasa ve işlem tedbirlerinin de uygulandığı görüldü.
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Bir ay önce Beşiktaş'a sponsor olan Tera Yatırım'a yönelik gelişmelerin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları'nın BJKAS paylarında sert düşüş yaşandı. BJKAS payları yüzde 9,75 değer kaybederek 2,13 Türk Lirası'na geriledi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları'nın BJKAS paylarında bugün sert düşüş görüldü. Verilere göre hisse, saat 14.03 itibarıyla 2,13 Türk Lirası'ndan işlem görürken günlük kayıp yüzde 9,75 oldu. Hissenin 52 haftalık fiyat aralığı ise 1,44-3,20 Türk Lirası olarak kaydedildi.

Tera Yatırım, yaklaşık bir ay önce Beşiktaş'a sponsor olmuştu. İki taraf arasında ayrıca halka arz, fonlar üzerinden blok satış ve SuperApp üzerinden bankacılık işlemleri gibi kapsamlı bir işbirliği imzalanmıştı.

KAP KAYITLARINDA NELER VAR?

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan kayıtlara göre BJKAS paylarında son dönemde çeşitli işlem ve piyasa tedbirleri uygulandı.

KAP kayıtlarında 8 Eylül'de BJKAS payında devre kesici uygulamasının devreye girdiği, 2 Eylül'de ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından gerçekleştirilen pay satışına ilişkin bildirimin yayımlandığı görülüyor.

Şirketin KAP'taki güncel genel bilgilerinde BJKAS'ın toplam sermayesi 4 milyar 364 milyon 569 bin 202 Türk Lirası olarak yer alırken, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 39,84 olarak gösteriliyor.

KAP ayrıca 11 Eylül 2026'dan itibaren fiili dolaşım hesaplamasında SPK'nin 3 Eylül 2026 tarihli ilke kararının esas alındığını belirtiyor.

BJKAS PAYLARINA AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEM YASAĞI

BJKAS payları için ayrıca Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında 21 Ağustos-18 Eylül 2026 tarihleri arasında açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanıyor.

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