TESK Genel Başkanı Palandöken'den 'Kurban derileri' açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber hazırlıkların hızlandığını ve vatandaşların kurban ibadetini yerine getirmek için bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kurban Bayramı’na artık sayılı günler kaldı. Kurban pazarlarında vatandaşlarımız büyük ölçüde kurbanlarını seçti. Hayvanlar çoğunlukla ev, bahçe veya uygun alanlarda kesime hazırlanıyor. Yerel yönetimler de kesim alanlarını oluşturdu. Ancak buna rağmen bazı yerlerde mahalle aralarında ve uygun olmayan alanlarda kesimler yapılabiliyor. Kurban kesiminde hayvana eziyet edilmemeli, usulüne uygun kesim yapılmalı. Bu işin ehli kişiler tarafından yapılması çok önemli. Aynı zamanda hijyen kurallarına dikkat edilerek etlerin sağlıklı şekilde hazırlanması gerekiyor. Kurbanlıkların veteriner kontrolünden geçmiş olması da önemli bir güvence sağlıyor" dedi.

'DERİLERİN İSRAFI EKONOMİK KAYIPTIR'

Her yıl Kurban Bayramı’nda yaklaşık 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvanın kesildiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurban derilerinin doğru şekilde değerlendirilmesi halinde ülke ekonomisine yaklaşık 20 milyar lira katma değer sağlanabileceğini vurguladı. Palandöken, kurban derilerinin ekonomiye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. "Kurban derileri önemli bir gelir kaynağıdır. Buna rağmen ciddi bir kısmının israf edildiğini görüyoruz. Oysa hala yurt dışından deri ithal eden bir ülkeyiz. Bu nedenle kesilen hayvanların derilerinin zayi edilmemesi, hayır kurumları, vakıflar ve ilgili kuruluşlara zamanında ve düzgün şekilde ulaştırılması büyük önem taşıyor. Milli servetimizi heba etmemeliyiz. Kör bıçaklarla yapılan kesimler hayvana eziyet veriyor. Kesim işlemlerinin ehil kişilerce yapılması gerekiyor. Kurban ibadeti hem paylaşmanın hem de dayanışmanın simgesidir. Bu nedenle hem kesim sürecinde hem de dağıtımda dikkatli olunmalı. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.