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Ticaret Bakanlığı denetim bilançosunu açıkladı: Hangi sektör ne kadar ceza aldı?

Ticaret Bakanlığı denetim bilançosunu açıkladı: Hangi sektör ne kadar ceza aldı?

6.10.2026 09:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ticaret Bakanlığı denetim bilançosunu açıkladı: Hangi sektör ne kadar ceza aldı?

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk dokuz ayında fahiş fiyat, stokçuluk, tüketici sözleşmeleri, reklam ve ürün güvenliği başta olmak üzere piyasa denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen firma ve kişilere idari para cezaları uygulanırken, iç ticaret ve tüketicinin korunmasına yönelik kontroller öne çıktı.
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Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ocak-eylül dönemine ilişkin piyasa denetimlerinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre yılın ilk 9 ayında 360 bin 578 firma ile yaklaşık 44 milyon 12 bin ürün denetlendi. Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle toplam 2,6 milyar TL idari para cezası uygulandı.

FAHİŞ FİYATA 399,5 MİLYON LİRA CEZA

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından haksız ticari uygulamalar, stokçuluk ve fahiş fiyat kapsamında 59 bin 947 firma denetlendi.

Aykırılık tespit edilen 6 bin 72 gerçek ve tüzel kişiye toplam 724,7 milyon TL idari para cezası kesildi.

Bu kapsamda fahiş fiyat uygulamalarına 399,5 milyon TL ceza verilirken, otomotiv sektörüne 145,1 milyon TL, emlak sektörüne 45,6 milyon TL ve kuyum sektörüne 13,7 milyon TL ceza uygulandı.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara yönelik denetimlerde kesilen cezaların toplamı ise yaklaşık 115 milyon TL oldu.

TÜKETİCİYE YÖNELİK AYKIRILIKLARA 984 MİLYON LİRA CEZA

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de yılın ilk 9 ayında tüketici sözleşmeleri, reklamlar, haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği kapsamında 40 bin 857 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi.

Denetimler sonucunda aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen bin 498 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 984 milyon TL idari para cezası verildi.

EN YÜKSEK CEZA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE

Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satışlar, taksitli satışlar, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 735,3 milyon TL ceza kesildi.

Reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerde 232,1 milyon TL, ürün güvenliği kapsamındaki piyasa gözetimi ve denetimlerinde ise 16,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Böylece Ticaret Bakanlığının yılın ilk 9 ayında piyasa genelinde uyguladığı idari para cezalarının toplamı 2,6 milyar TL’ye ulaştı.

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