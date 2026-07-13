Ticaret Bakanlığı'ndan Çin malı ürünlere ithalat freni: Resmi Gazete'de yayımlandı

İthalat Rejimi Kararı'nda yapılan değişikliklerle çok sayıda sanayi ve tarım ürününü kapsayan yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında 82 sanayi ürününe ilave gümrük vergisi getirilirken, 42 üründeki ek mali yükümlülük kaldırıldı. Ayrıca 97 ürünün ithalatında uygulanan referans fiyat yükseltilirken, 11 sanayi ürünü için ilk kez referans fiyat uygulaması başlatıldı.

Sanayi ürünlerinde yerli üretimi desteklemeye yönelik adımlar atılırken, bazı tarım ürünlerinde ise fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla gümrük vergilerinde indirime gidildi.

TİCARET BAKANLIĞI: AMAÇ YERLİ ÜRETİMİ KORUMAK

Ticaret Bakanlığı, düzenlemelerin yerli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması amacıyla hayata geçirildiğini açıkladı.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe ve İmam Güneş'in haberine göre sektör temsilcileri de düzenlemelere destek verdi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, düşük kur nedeniyle ithalatın üretime kıyasla daha avantajlı hale geldiğini belirterek, alınan kararların yerli üreticiyi haksız rekabete karşı koruyacağını söyledi.

TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DÜZENLEMELER

Dış ticarete ilişkin yayımlanan 3 Cumhurbaşkanı Kararı ve 22 ayrı tebliğ ile sanayi ve tarım ürünlerini kapsayan kapsamlı değişiklikler yürürlüğe girdi.

En dikkat çeken düzenlemelerden biri kuru soğan ithalatına yönelik oldu. Fiyatların semt pazarlarında 50 TL seviyesine kadar yükselmesinin ardından, kuru soğan ithalatında uygulanan gümrük vergisi yüzde 49,5'ten yüzde 5'e düşürüldü.

Öte yandan kabuklu ve kabuksuz ceviz ithalatındaki ek mali yükümlülük artırılırken, makarna ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük kaldırıldı.

82 ÜRÜNE EK VERGİ, 42 ÜRÜNDEN KALDIRILDI

Sanayi ürünlerinde de önemli değişikliklere gidildi.

Vites kutuları, oyuncaklar, bakır borular, valfler, elektrik izolatörleri, hava basınçlı püskürtücüler, adi metal kilitler, cerrahi iğneler, sayaçlar ve çeşitli otomotiv parçalarının da aralarında bulunduğu 82 ürüne ek mali yükümlülük getirildi.

Buna karşılık 42 üründe uygulanan ek mali yükümlülük kaldırıldı. En dikkat çeken değişikliklerden biri makarna ithalatında yaşanırken, otomobil üretiminde kullanılan kapı kilitlerinde ilave gümrük vergisi kaldırıldı. Lityum iyon akü ithalatında ise yıl sonuna kadar ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

KURU SOĞANDA GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 5'E İNDİRİLDİ

Yaz döneminde fiyatların gerilemesi beklenmesine rağmen kuru soğan fiyatlarının 50 TL'nin üzerine çıkması üzerine ithalat yoluyla fiyatların dengelenmesi amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 0703.10.19.00.11 GTİP numaralı kuru soğan ithalatında uygulanan yüzde 49,5 oranındaki gümrük vergisi, 26 Ağustos'a kadar geçerli olmak üzere yüzde 5'e indirildi.

Kabuklu ceviz ithalatındaki ek mali yükümlülük ton başına 451 dolardan 738 dolara, kabuksuz cevizde ise 1.158 dolardan 1.772 dolara yükseltildi.

TATLI BİBERDEN PET REÇİNESİNE KADAR BİRÇOK ÜRÜNDE DÜZENLEME

Kurutulmuş tatlı biber ithalatındaki gümrük vergisi yüzde 19,5'ten yüzde 41'e çıkarıldı.

DTÖ üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen bazı plastik polimer ürünlerine ton başına 328 dolar ek mali yükümlülük getirildi.

Poliester sentetik devamsız lif ithalatında uygulanacak gümrük vergisi 21 Eylül'den itibaren yüzde 20 olacak.

Diyet mamalarının ithalatında ise Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi halinde ek mali yükümlülük uygulanmayacak.

Tek kullanımlık içecek şişeleri, gıda ambalajları ve sentetik tekstil elyafı üretiminde kullanılan PET reçinesi ithalatına da üç aşamalı ek mali yükümlülük getirildi.

Buna göre ürünün ithalatında 19 Temmuz-30 Aralık 2026 döneminde ton başına 120 dolar, 31 Aralık 2027'ye kadar 115 dolar, 30 Aralık 2028'e kadar ise 110 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.

Ayrıca aralarında Güney Amerika ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinin de bulunduğu birçok ülke için 36 bin tonluk gümrük vergisiz tarife kontenjanı açıldı.

97 ÜRÜNÜN REFERANS FİYATI ARTIRILDI

İthalatta Gözetim Uygulamaları kapsamında yayımlanan 9 ayrı tebliğ ile akıllı saat, otomobil lastiği, oyuncak, seramik, cam, debriyaj, korna ve görüntülü telefon sistemleri gibi 97 ürünün gümrük vergisine esas referans fiyatları yükseltildi.

Böylece ürünlerin ithalat fiyatı ne olursa olsun, vergilendirme yeni referans fiyatlar üzerinden yapılacak.

11 ÜRÜNE İLK KEZ REFERANS FİYAT UYGULAMASI

Yeni düzenleme kapsamında serum ampulleri, kaplanmış tel, iskele ve beton kalıp malzemeleri, paslanmaz çelik lavabolar, makaslar, pistonlar, biçerdöver parçaları ile rot ve rot başı ürünleri dahil 11 sanayi ürünü için ilk kez referans fiyat uygulaması başlatıldı.