Ticaret Bakanlığı'ndan indirimli satış kararı: Büyük değişiklik için tarih belli oldu

Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan yeni düzenlemenin 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, indirim kampanyalarında gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısının önüne geçilmesi ve fiyat şeffaflığının artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

YENİ DÜZENLEME 1 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Düzenleme, 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında uygulanacak.

Yeni kurallarla birlikte, tüketiciye indirim veya benzeri bir avantaj sunulmasını belirli bir koşula bağlayan şartlı satış reklamları da indirimli satışlara ilişkin hükümlere tabi olacak.

İNDİRİM ÖNCESİ FİYATTA 10 GÜNLÜK KRİTER

Yeni düzenlemeye göre, indirimli satış reklamlarında "indirimden önceki fiyat" belirlenirken kampanyanın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak.

Böylece ürün fiyatının kampanya öncesinde yükseltilip ardından yüksek oranlı indirim yapılmış gibi gösterilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÇABUK BOZULAN ÜRÜNLER İÇİN FARKLI UYGULAMA

Meyve ve sebze gibi kısa sürede bozulabilen ürünler ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan hemen önce uygulanan fiyat esas alınacak.