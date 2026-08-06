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Ticaret Bakanlığı'ndan tapu ve gayrimenkul kararı: Bu kritik adımı atlayan satış yapamayacak
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Ticaret Bakanlığı'ndan tapu ve gayrimenkul kararı: Bu kritik adımı atlayan satış yapamayacak

6.08.2026 10:52:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ticaret Bakanlığı'ndan tapu ve gayrimenkul kararı: Bu kritik adımı atlayan satış yapamayacak

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında dolandırıcılık riskini ortadan kaldırmak ve süreçleri güvence altına almak amacıyla zorunlu hale getireceği Güvenli Ödeme Sistemi'nin başlangıç tarihini erteledi. Yeni dönemle birlikte elden nakit veya doğrudan havale dönemi kapanacak; satış bedeli resmi devir tamamlanana kadar güvenli havuz hesapta tutulacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan tapu ve gayrimenkul kararı: Bu kritik adımı atlayan satış yapamayacak

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında güvenliği artırmayı amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihini erteledi. Daha önce 1 Temmuz 2026 olarak açıklanan sistemin, teknik altyapı çalışmalarının tamamlanabilmesi amacıyla 1 Ekim 2026 tarihinde zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan tapu ve gayrimenkul kararı: Bu kritik adımı atlayan satış yapamayacak

Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile entegre çalışacak kurumların hazırlıklarını eksiksiz tamamlayabilmesi için üç aylık ek süre tanındığını açıkladı. Buna göre taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Ekim'den itibaren zorunlu olacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan tapu ve gayrimenkul kararı: Bu kritik adımı atlayan satış yapamayacak

ESKİ ÖDEME YÖNTEMLERİ GEÇERLİ OLMAYACAK

Yeni düzenleme kapsamında taşınmaz satışlarında ödemeler Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. 1 Ekim itibarıyla elden nakit ödeme yapılması ya da satıcının hesabına doğrudan havale veya EFT gönderilmesi tek başına geçerli ödeme yöntemi olarak kabul edilmeyecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan tapu ve gayrimenkul kararı: Bu kritik adımı atlayan satış yapamayacak

Satış bedelinin sistem dışında aktarılması halinde tapu işlemleri tamamlanmayacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan tapu ve gayrimenkul kararı: Bu kritik adımı atlayan satış yapamayacak

TAPU DEVRİNDEN SONRA PARA AKTARILACAK

Yeni uygulamayla birlikte satış bedeli, sistem tarafından oluşturulan güvenli hesapta tutulacak. Alıcı ödemeyi bu hesaba yatıracak, tapudaki resmi devir işlemleri tamamlandıktan sonra satış bedeli otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan tapu ve gayrimenkul kararı: Bu kritik adımı atlayan satış yapamayacak

Böylece ödeme sürecinde yaşanabilecek belirsizliklerin ve taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan tapu ve gayrimenkul kararı: Bu kritik adımı atlayan satış yapamayacak

DOLANDIRICILIK RİSKİ AZALTILACAK

Güvenli Ödeme Sistemi ile alıcı ve satıcı için daha güvenli bir ödeme altyapısı oluşturulması amaçlanıyor. Satış bedelinin resmi işlemler tamamlanıncaya kadar koruma altında tutulması sayesinde dolandırıcılık, sahte para kullanımı veya ödemenin karşı tarafa ulaşmaması gibi risklerin önemli ölçüde azaltılması planlanıyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan tapu ve gayrimenkul kararı: Bu kritik adımı atlayan satış yapamayacak

TÜM PARA TRANSFERLERİ KAYIT ALTINA ALINACAK

Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek tüm para transferleri resmi kayıt altına alınacak. Böylece gayrimenkul alım satımlarında ödeme süreçlerinin daha şeffaf ve güvenli şekilde yürütülmesi sağlanacak.

İlgili Konular: #tapu #Ticaret Bakanlığı #Satış

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