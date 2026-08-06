Ticaret Bakanlığı'ndan tapu ve gayrimenkul kararı: Bu kritik adımı atlayan satış yapamayacak

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında güvenliği artırmayı amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihini erteledi. Daha önce 1 Temmuz 2026 olarak açıklanan sistemin, teknik altyapı çalışmalarının tamamlanabilmesi amacıyla 1 Ekim 2026 tarihinde zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile entegre çalışacak kurumların hazırlıklarını eksiksiz tamamlayabilmesi için üç aylık ek süre tanındığını açıkladı. Buna göre taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Ekim'den itibaren zorunlu olacak.

ESKİ ÖDEME YÖNTEMLERİ GEÇERLİ OLMAYACAK Yeni düzenleme kapsamında taşınmaz satışlarında ödemeler Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. 1 Ekim itibarıyla elden nakit ödeme yapılması ya da satıcının hesabına doğrudan havale veya EFT gönderilmesi tek başına geçerli ödeme yöntemi olarak kabul edilmeyecek.

Satış bedelinin sistem dışında aktarılması halinde tapu işlemleri tamamlanmayacak.

TAPU DEVRİNDEN SONRA PARA AKTARILACAK Yeni uygulamayla birlikte satış bedeli, sistem tarafından oluşturulan güvenli hesapta tutulacak. Alıcı ödemeyi bu hesaba yatıracak, tapudaki resmi devir işlemleri tamamlandıktan sonra satış bedeli otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.

Böylece ödeme sürecinde yaşanabilecek belirsizliklerin ve taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

DOLANDIRICILIK RİSKİ AZALTILACAK Güvenli Ödeme Sistemi ile alıcı ve satıcı için daha güvenli bir ödeme altyapısı oluşturulması amaçlanıyor. Satış bedelinin resmi işlemler tamamlanıncaya kadar koruma altında tutulması sayesinde dolandırıcılık, sahte para kullanımı veya ödemenin karşı tarafa ulaşmaması gibi risklerin önemli ölçüde azaltılması planlanıyor.