TL geçen yılı yaklaşık yüzde 30 değer kaybı ile tamamladı: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (2 Ocak 2022)

02 Ocak 2023 Pazartesi, 09:38

Yurtiçi piyasalarda bugün saat 10.00'da açıklanacak olan aralık imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve 12.00'de açıklanacak olan aralık ayı dış ticaret verisi izlenecek.

Yaklaşık dokuz aydır sektör genelinde daralmaya işaret eden PMI verisinin talep hakkındaki göstergeleri izlenirken, dış ticaret verisi hem dış ticaret açığı hem de yıllık enerji faturası hakkında fikir verecek.

MEMUR VE EMEKLİLER YARINA ODAKLANDI!

Milyonlarca memur ve emekli gözünü ocak zammına çevirdi. Maaşlara gelecek zam oranı yarın açıklanacak 6 aylık enflasyon oranının ardından belli olacak.

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verisi yarın yayımlanacak. Reuters anketine göre enflasyonda yüksek bazın etkisinin aralık ayında kendini güçlü şekilde göstermesi ve gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde enflasyonun aylık yüzde 2.7 artması, yıllık olarak ise yüzde 84.39'dan yüzde 66.8'e sert düşmesi bekleniyor.

Hafta sonunda açıklanan İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da tüketici fiyatları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2.94 artarken, yıllık enflasyon aralıkta yüzde 105.6'dan yüzde 93'e geriledi.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Kura bakıldığında TL geçen yılı dolar karşısında yüzde 29.5 değer kaybı ile tamamladı. Kaybın büyük bölümü yılın ilk yarısında gerçekleşirken, dolar/TL'nin 18.6-18.7 arasında yatay seyir izlediği yılın son üç ayında TL'deki değer kaybı yüzde 1.1 ile sınırlı kaldı.

TL kotasyonları bu sabah 08.53 itibarıyla 18.6850/18.7195 seviyesindeydi. TCMB regülasyonlarıyla işlemler 10.00-16.00 arasında yoğunlaşıyor.

EURO/TL NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 20,0060 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,0080 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, Euro'nun satış fiyatı ise 20,0010 lira olmuştu.

Geçtiğimiz sene 0,95’e kadar gerileyen Euro/dolar paritesi 30 Kasım 1,0692’ye kadar yükselirken, Euro/TL’de de 30 Kasım 20,02 ile iğne atarak 2022 yılının yeni zirvesi görmüştü.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR OLDU?

Güne 1,0705 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:18 itibarıyla yüzde 0,07 azalışla 1,0697'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0639, en yüksek 1,0714 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0706 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 07.12.2022 tarihinde 1,0443 ile son bir ayın en düşük, 15.12.2022 tarihinde ise 1,0736 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçen yılın son iş gününde 2023 para politikası ve liralaşma stratejisi metnini açıklayan TCMB, enflasyon hedeflemesi ve döviz kuru rejimi hakkındaki temel prensiplerde değişiklik yapmadı ancak yılın ilk yarısı için yurtiçi mevduatta TL'nin oranının yüzde 60 çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Rapor öncesinde bankacılık sektörü genelinde TL mevduat oranı yüzde 53 seviyesinde olduğu göz önüne alındığında bankacılar bu hedefi gerçekleştirmek üzere TCMB'nin yeni düzenlemeler çıkaracağını tahmin ediyorlar.

TCMB tarafından 31 Aralık'ta resmi gazete yayımlanan düzenlemelerle bankaların menkul kıymet tesisine tabi varlık ve yükümlülüklerinin kapsamını genişletilirken faktoring kuruluşları ve yabancı para krediler de tahvil karşılığı ayrılan sisteme dahil edildi.

Ayrıca para politikası metninde TL cinsinden sabit getirili ve uzun vadeli menkul kıymetlerin banka aktifleri içindeki payının 2023 yılı içerisinde yüzde 5'e yükseltilmesi, yakın-orta vadede ise yüzde 10'a yükselmesinin hedeflendiği ifade edilerek, Hazine tahvili talebini artırıcı önlemlerin alınacağının sinyalini verdi.